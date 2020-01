Jon García, del Ponferradina, cedido al Racing hasta final de temporada

La SD Ponferradina ha hecho oficial este martes la salida del central vasco Jon García como cedido al Racing Club de Ferrol hasta final de temporada.

La Ponferradina busca que el defensa vasco tenga minutos tras recuperarse recientemente de una grave lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante medio año. El jugador se rompió la rodilla en el partido de vuelta del play off de ascenso ante el FC Cartagena disputado el pasado mes de junio y no se reintegró a la disciplina de grupo hasta la vuelta de las pasadas vacaciones de Navidad. Jon cumple su tercera temporada en el equipo berciano y en el momento de lesionarse era un jugador clave en el once de Bolo.

Sin llegar a debutar en Segunda esta cesión servirá para que García vuelva a coger ritmo competitivo en Segunda B en busca de minutos y sensaciones en el conjunto departamental.