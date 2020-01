Editorial.-Señor Presidente…¿las palabras las lleva el viento?

Los trabajadores de Navantia y los de las empresas auxiliares que mantienen contratos con la principal se frotaron las manos, pienso que como todo Ferrolterra al conocer que las factorías de la ría ferrolana construirían las cinco fragatas F-110 tan necesarias para la renovación de la flota.

Después de esa grata noticia vinieron, vienen, los plazos y ya un notable retrasos en cortar la primera chapa, retrasos achacable parece que exclusivamente a factores políticos.

Y todos se preguntan, nos preguntamos ¿Y mientras…qué?, vamos a destinar a parte de los trabajadores de la factoría ferrolana, como ya ocurrió en alguna desgraciada vez, a la limpieza de zonas industriales mientras no llega el esperado corte?. Aunque..a pesar de la «nueva reconversión» llámesele como se le llame, los que «se quedan» tienen de momento asegurado su puesto y sus ingresos, pero…¿y los de las auxiliares, empresas que dependen de contratos de trabajo con Navantia…cuando sus labores son necesarias?. El sector de auxiliares se está desangrando y parece que ese es un tema que no preocupa a «los de arriba».

Y que no sea por falta de reuniones con alcaldes, con políticos y este mismo miércoles con parlamentarios gallegos, en las que se pide que el gobierno de luz verde a la construcción de un buque mientras no se comienza con las F-110. Un buque «que saldría barato» porque toda la parte técnica ya está realizada sea un AOR o un BAM». Se podría empezar ¡ya!.

Pero parece que «los de arriba» no quieren saber nada, a pesar de los paños calientes de los políticos socialistas gallegos que nos hablan de apoyo, preocupación, etc. etc. pero..aquí como Santo Tomás..»si no veo, no creo».

Unidad la hay a nivel de Ferrol, Ferrolterra, Galicia…pero..¿y más allá?.

Y como para algo están las hemerotecas (málditas hemerotecas decía un político).. recordamos la visita el 15 de diciembre de 2014 de Pedro Sánchez a Ferrol.

Ese día el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez mantuvo una reunión con los miembros del comité de empresa de la factoría Navantia,en Ferrol. El objeto de la visita, en la que estuvo acompañado por el secretario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro , la secretaria local socialista Beatriz Sestayo y la diputada Paloma Rodríguez era mostrar a la plantilla de la factoría naval su respaldo y el «compromiso personal y de la Ejecutiva del PSOE de acometer la construcción del dique flotante que el comité de empresa lleva tres años demandando como alternativa a la caída de pedidos militares».

«Ferrol tiene futuro porque tiene lo más importante: el capital humano, las ideas y las personas, para sacar adelante esta comarca abandonada por las Administraciones del Partido Popular», señaló el líder socialista.

Hace cinco años se prometió por el actual presidente del gobierno que apoyaría el sector naval ferrolano pero..señor Presidente ¿las palabras las lleva el viento?.

Desde Ultramar

Pedro Sanz-Director