Xa poden presentarse as solicitudes para unha praza de auxiliar de biblioteca e outra de axudante de casa de acollida

Xa está aberto o prazo para presentar as solicitudes para unha praza de auxiliar de biblioteca e arquivo, da escala da administración especial, bsubescala técnica e clase auxiliar, mediante o sistema de oposición, e outra praza de axudante de casa de acollida, tamén da escala de administración especial, subescala de servicios especiais e clase de persoal de oficios mediante oposición.

A convocatoria publicouse o pasado martes no BOE e o prazo remata o día 17 de febreiro incluído. Os interesados poden presentar a documentación no Rexistro Xeral do Concello, a través da sede electrónica o por correo electrónico.