Fallece un trabajador al caerle encima un árbol y golpearle la cabeza, en Cabanas

Un hombre, de 39 años de edad, de nacionalidad portuguesa, residente en Abad-Moeche y empleado de una empresa forestal ha fallecido al mediodía de este jueves, día 30, tras caerle encima de la cabeza un eucalipto mientras se encontraba trabajando en un monte de lugar de Porcar, en las inmediaciones de la carretera de O Punveiro, parroquia de Reguela, en el municipio de Cabanas.

El trágico suceso ocurrió sobre las 12,30 horas cuando el hombre se encontraba realizando labores de tala en una finca particular y fue golpeado por el árbol en la cabeza.

Hasta la zona fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y Protección Civil de Cabanas, además de los Bombeiros do Eume, con base en As Pontes, así como de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que acudieron con una ambulancia y atendieron al hombre aunque no que no pudieron hacer nada por salvarle la vida .

Los Bombeiros do Eume fueron requeridos porque la zona del mortal accidente era de difícil acceso por lo que una vez se ordeno el levantamiento del cadáver por la comisión judicial ayudaron a trasladarlo hasta el lugar donde estaba aparcado el furgón fúnebre.

El cadáver fue trasladado en el furgón a las dependencias del Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF- de Ferrol en donde poco después se le practicó la autopsia. Posteriormente fue llevado al tanatorio del Hospital Juan Cardona y este viernes lo trasladarán a su pueblo natal en Portugal donde recibirá sepultura.