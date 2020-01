Cuaderno de Bitácora: Sin palabras

Ana Rodríguez Masafret

Estoy «Off “. Completamente muda ante el asombroso aterrizaje en la Moncloa de ese flamante gobierno bicefálico de izquierda progresista que nos han traído los Reyes Magos desde oriente. En menos de un mes están batiendo todos los récords, solucionando lo que no han conseguido los demás en algo más de cuarenta años de democracia.

Descubrir a mi edad que los niños vienen de París y saber que a partir de ahora, serán educados en el sistema soviético estalinista del omnipotente papá Estado, pues la verdad, ha resultado ser todo una sorpresa. Resulta tranquilizador escuchar a nuestra ministra de Igualdad, Sra. Montero decir que «los hijos de padres y madres machistas tienen el mismo derecho que otro niño a ser educados en libertad, en feminismo y en igualdad». ¡Menos mal!. Nos han salvado de un régimen totalitario como el vivido con las juventudes hitlerianas en Alemania.

Después, nos han explicado – muy bien por cierto- lo bueno que es desjudicializar la política. Se impone el diálogo como forma de actuación frente a las viejas prácticas pasadas de acudir a la vía judicial; todo un reto para la vida política en esta nueva etapa. ¡Estábamos completamente crispados viendo pasar a los políticos por el juzgado cuando delinquían!. Y la mejor manera de descongestionar esta tensión, pasa sin duda, transformando a nuestra exministra de justicia, Sra. Delgado, en la nueva Fiscal General del Estado. ¡Muy razonable! y sobre todo como ella misma dijo en una ocasión en la que un excomisario la grabó, es un » éxito asegurado«.

Además, saber que el Sr. Sánchez cumpliendo con su palabra, reformará los anticuados delitos de sedición y rebelión de nuestro obsoleto Código Penal, resulta esperanzador. Hay que rebajar esas exageradas penas para que no salga tan caro el poner la próxima vez las urnas en la calle y ejercer libremente así el derecho a decidir. Y si de paso, aplicando el principio penal más favorable al reo, pueden salir a la calle esos admirables políticos injustamente encarcelados…¡redondo!

Me ha llenado de alegría el saber que nuestro ministro de transporte Sr. Ábalos, nos ha salvado este finde de una crisis internacional al reunirse en Barajas en un avión con la vicepresidenta de Venezuela. Es tranquilizador saber de primera mano, que la Sra. Delcy Rodríguez, que tiene prohibido la entrada y el tránsito en cualquier país europeo por delitos de lesa humanidad, no ha pisado suelo español. Después de hora y media de intensa reunión ha quedado advertida ¡La próxima vez la detenemos!

Ahora, que en menos de un mes se han arreglado casi de un plumazo temas como educación, justicia y asuntos de política exterior, a este gobierno solo le queda por resolver el «conflicto político» catalán. Pero ese lo va a arreglar el mismísimo Presidente de España , Sr. Sánchez, que al tener su agenda tan colapsada no ha podido reunirse con Guaidó, el reconocido en medio mundo como presidente de Venezuela. Pero sí lo hará este próximo jueves con el Sr. Torra, que aunque dice el Tribunal Supremo -que tontería- que ya no es Presidente de la Generalidad- no es cuestión de judicializar la política con pequeños detalles- se reunirán en Barcelona, para dialogar sobre el futuro de los pobres presos políticos y sobre la independencia del oprimido pueblo catalán.

Desde luego repito, todos los récords batidos. Y es que tener ministros y ministras con hijos comunes es lo moderno.

Sin palabra por la emoción. Gracias.