La Asamblea de los socialistas de Fene rechaza rotundamente la actuación personal de la edil Mar Piñeiro, de negociar una moción de censura

La Asamblea Local de los socialistas de Fene rechaza rotundamente la actuación personal de la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mar Piñeiro, de negociar una moción de censura en el Ayuntamiento de Fene sin conocimiento, ni autorización de los órganos de participación democrática del PSdeG – PSOE.

En boca de algunos de los afiliados asistentes a la Asamblea Local se indicó que “Esto no es una moción de censura, esto es un Tamayazo”

En un comunicado se señala que «la Asamblea Local del PSdeG-PSOE de Fene lamenta que «unha vez máis o BNG de Fene se enfangue en procesos escuros e rache con calquera espectativa de diálogo entre forzas progresistas. O BNG non está a pactar co PSdeG-PSOE senón cunha tránsfuga».

En la Asamblea Local de los socialistas de Fene celebrada este jueves a las 20.30 h. y que se prolongó hasta a las 11.30 h. de la noche, los afiliados y afiliadas de la organización socialista de Fene, «vista la actuación protagonizada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Fene, Mar Piñeiro, acompañada de dos concejales del Grupo Socialista, el viernes día 24 de enero, presentando una moción de censura para promover a la alcaldía al nacionalista Juventino Trigo, sin que ésta se debatiera, ni aprobara, ni en la Comisión Ejecutiva Municipal ni en la Asamblea Local consideran que estos hechos no tienen cabida, ni encaje orgánico, máxime cuando se estaban manteniendo conversaciones con las fuerzas progresistas de Fene buscando escenarios de mayor confianza y colaboración«.

LO HICIERON SIN CONSULTAR

«Teniendo en cuenta el artículo 479 de los Estatutos Federales que regula la obligatoriedad de la consulta a la militancia que los cargos electos socialistas puedan votar la investidura de candidatas/os de partidos distintos al PSOE la Asamblea Local de los socialistas de Fene, que contó con la participación más alta de los últimos años, acordó con el apoyo del 92,86 % de los asistentes, un 3,57 % de abstenciones y un 3,57 % de votos en contra, entre varios puntos«

Rechazan y desautorizan

1)» Rechazar y desautorizar la actuación de la portavoz Socialista Mar Piñeiro y las concejales que la acompañen en esa aventura personal, en forma de moción de censura, máxime, cuando a día de hoy los órganos del partido socialista siguen desconociendo los acuerdos conseguidos.

La portavoz Socialista, Mar Piñeiro, no asistió a la Asamblea Local, igual que tampoco lo había hecho a la Comisión Ejecutiva Municipal, celebrada el pasado domingo día 26″.

Que depongan su actitud

2) «Mandatar a la portavoz socialista, Mar Piñeiro, y a las concejales que la acompañen para que depongan su actitud y retiren el apoyo a esa moción o presenten su dimisión, devolviendo a la representación en el pleno del Ayuntamiento de Fene al PSdeG-PSOE».

Destituir a la portavoz

3) «Instar a la Comisión Ejecutiva Municipal a tomar, de forma urgente, todas las medidas previstas en los Estatutos y Reglamentos del PSOE para destituir lo antes posible a la actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, y que la representación del PSdeG-PSOE, no recaiga por más tiempo en una persona que no se representa más que la sí misma».

Emprender actuaciones incluida la expulsión

4) «En caso de que la portavoz, Mar Piñeiro, y las concejales que la acompañen no corrijan su actitud, y consumen el proceso que han iniciado instar a la Comisión Ejecutiva Municipal a que en el momento que este hecho se constate, emprender todas las actuaciones previstas en los Estatutos y Reglamentos del PSOE, incluida la solicitud de expulsión de una organización a la que no pueden representar.

5) Desautorizar categóricamente la participación de concejales socialistas en el gobierno que pueda resultar de esta desafortunada iniciativa».

REPRESENTANTES PROVINCIALES

A la Asamblea Local de la Agrupación Municipal del PSdeG-PSOE de Fene asistieron, en representación de la Comisión Ejecutiva Provincial, Bernardo Fernández Piñeiro, Vicesecretario General del PSdeG-PSOE de A Coruña, y José Manuel Lage Tuñas, secretario de Organización del PSdeG-PSOE de A Coruña. Ambos manifestaron su «solidaridad con la posición de la Asamblea Local y la disponibilidad para colaborar en lo que fuera preciso con la Agrupación Municipal, y en el caso de consumarse esta sin razón, tramitar las acciones disciplinarias que la Agrupación Municipal del PSdeG-PSOE de Fene estime necesarias».

«Lamentar que o BNG se emporque»

Los socialistas de Fene señalan que «lamentan, unha vez máis, que o BNG, se emporque en procesos tortuosos, de contidos escuros sen o máis mínimo respecto pola democracia interna das organizacións políticas progresistas de Fene.

Ao Grupo Municipal do BNG de Fene, estes días, impórtanlle pouco as veciñas e veciños de Fene. O seu único interese é acadar o poder a calquera prezo, co único obxectivo de satisfacer as ansias de poder dos seus membros».

Interferencias externas

En el comunicado se señala que «algunos de los asistentes a la Asamblea Local informaron de la constatación directa de la intervención de algunos sujetos de la Comarca de Ferrolterra, que actuaron los pasados días animando esta actuación al margen de los órganos democráticos del partido, aspecto que los responsables locales y provinciales se comprometieron a comprobar y en su caso tomar las medidas que sean pertinentes».