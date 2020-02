313 marineros y 50 civiles, hombres y mujeres de España, juraron Bandera en Ferrol

(P.S.-Fot. M.Galdo)– 313 marineros alumnos, pertenecientes al 2º Ciclo de Selección del año 2019 , 159 marineros que están realizando la fase de Formación General Militar en la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño” y 154 marineros de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA) junto a 50 civiles han jurado o prometido fidelidad a la Bandera en la mañana de este sábado, día 1, en la Plaza de Armas de la Escuela de Especialidades de La Graña en un acto presidido por Contralmirante Director de Enseñanza Naval, Victoriano Gilabert Agote.

A partir de este lunes, día 3 de febrero, estos marineros continuarán en las citadas escuelas realizando la fase de formación específica que finalizará el 17 de julio de 2020, fecha en que pasarán destinados a las diversas unidades de la Armada.

Como novedad, los marineros de este ciclo comenzarán a cursar diversos módulos para la obtención del título de Técnico de Formación Profesional de Grado Medio correspondiente a su especialidad.

GRAN AFLUENCIA DE FAMILIARES Y AMIGOS

Aunque el acto estaba previsto para las once y media de la mañana, desde unas dos horas antes comenzaron a llegar al recinto militar más de un millar de familiares y amigos de los marinos que iban a jurar la Bandera procedentes de distintos lugares de la geografía española así como numerosas representaciones civiles y militares.

Allí se encontraban el Comandante-director de la Escuela «Antonio de Escaño», Capitán de Navío Manuel Aguirre González y el de la ESENGRA, Capitán de Navío Francisco Javier Vázquez Sanz que se encargaron de recibir a las autoridades e invitados. Entre ellos el alcalde de Ferrol, Ángel Mato; la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo Ansorena; el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde Alonso; Director de las factorías de Navatia Ria de Ferrol, Jorge Filgueira Ameneiros: y el Comisario-Jefe de la Comisaría de Ferrol-Narón, Jorge Manuel Rubal Pena; así como otras representaciones de la vida social ferrolana, entre ellas el presidente de COFER, Cristóbal Dobarro; y el presidente del Racing de Ferrol, Jose Criado

Asistieron también el general Jefe de la Fuerza de Protección de la Armada. (FUPRO), Carlos Pérez-Urruti Pérez; el Delegado de Defensa en Galicia, Coronel Antonio Bernal Martín; el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Francisco Javier Jambrina Rodríguez; el Comandante de la 31ª Escuadrilla de Escoltas, Capitán de Navío Santiago Vila Barrón; así como comandantes y jefes dependencias y de buques surtos en el Arsenal de Ferrol; y otras representaciones de la Armada, Ejército de Tierra, Aviación, Guardia Civil y profesores y mandos de las dos Escuelas y una representación de alumnos de la Escuela Naval Militar de Marín.

El recinto de la Escuela se encontraba engalanado en una jornada festiva en la que no solamente los nuevos marinos fueron los principales protagonistas sino que a ellos se deben sumar la enorme cantidad de público asistente y el tiempo reinante, a pesar de que a primeras horas de la mañana había llovido en la zona ferrolana, solamente durante escasos minutos se «dejaron notar» algunas escasas gotas de lluvia; que colaboraron a un mayor esplendor de este acto castrense.

Previamente a la hora del acto oficial se ofició a las diez de la mañana una Eucaristía en el salón de actos del edificio «Nostramo», de asistencia voluntaria, en la que participó parte de la Unidad de Música del Tercio del Norte. Al final del acto religioso se realizó la imposición del escapulario de la Virgen del Carmen a los asistentes que lo desearon.

COMIENZAN LOS ACTOS

En la Plaza de Armas estaban formados al mando del Capitán de Corbeta Mónica Rey Docal,, un batallón de alumnos de la ESENGRA con escuadra de gastadores; dos brigadas de alumnos de la «Antonio de Escaño«, la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina y la banda de tambores y cornetas de la «Escaño».

A las once y diez de la mañana se incorporaron a la Fuerza las dos Banderas Nacionales de las Escuelas a las que se les rindieron los honores de ordenanza.

A las 11.25, llegó a la Plaza de Armas el Contralmirante Director de Enseñanza Naval, Victoriano Gilabert Agote que fue recibido por los Comandantes-Directores de las Escuelas y al que se le rindieron los honores de ordenanza, interpretando la Unidad de Música la “marcha de Infantes” y pasando seguidamente revista a las Fuerzas

A continuación saludó a las representaciones y primeras autoridades. En esos momentos, según el protocolo, llegaron a la plaza el general Carlos Pérez-Urruti y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato Escalona.

Tras una oración a cargo del capellán castrense Ismael Montero Hernández la Unidad de Música interpretó la Salve Marinera que fue cantada por todos los presentes.

JURA DE BANDERA

Seguidamente se procedió a la jura de la Bandera tras la lectura del artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas. El comandante-director de la «ESENGRA» pidió el juramento o la promesa a los nuevos marinos, que fue contestado por un “si lo hacemos” y el capellán castrense, Ismael Montero, rogó a Dios “que os ayude a cumplir lo que habéis jurado o prometido”. Un acto emotivo que arrancó numerosos aplausos con Vivas a España y a la Armada.

A continuación los 313 marineros desfilaron, uno por uno, besando la Enseña de la Patria, y dado el alto número de ellos se situaron las Banderas de las dos Escuelas.

Asimismo prestaron juramento o promesa ante la Bandera 50 civiles, 25 hombres y 25 mujeres, que lo habían solicitado a través de las delegaciones de Defensa.

Tras esta parte de la ceremonia los nuevos marinos pasaron bajo la Banderas y el sable que portaban el Comandante de la “ESENGRA” , mientras la Unidad de Música del Tercio del Norte interpretaba la pieza musical «Banderita Española» de «Las Corsarias»…(Banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda, llevas sangre llevas oro, en el fondo de tu alma). Y seguidamente las Banderas se reincorporaron a la Formación.

EMOTIVAS PALABRAS DEL COMANDANTE-DIRECTOR DE LA «ESENGRA»

A continuación el comandante-director de la «ESENGRA», Capitán de Navío Francisco Javier Vázquez Sanz, se dirigió a todos los presentes, dando en primer lugar la bienvenida a todos los asistentes, autoridades, invitados, dotación, alumnos y familiares.

«Hoy formamos en esta explanada luciendo nuestras mejores galas para celebrar el acto más solemne y trascendental en la carrera de todo militar, su Jura o Promesa ante la Bandera un acto que aúna en si mismo compromiso, tradición y simbolismo.

Compromiso con la Patria, pues ponéis por testigo a Dios o a vuestro honor, con una tremenda carga de responsabilidad.

Tradición, porque os unís hoy a la gloriosa historia de una nación, escrita por quienes como vosotros hoy juraron esta misma bandera y cumplieron fielmente su juramento, empeñado hasta sus últimas consecuencias.

Y simbolismo, porque besáis hoy la bandera de España, bandera tejida con los sueños de los millones de españoles que confían en nosotros para cumplir con el deber que constitucionalmente se nos encomienda.

Hoy la Armada os acoge. Vaya por delante mi más sincera felicitación y nuestra más bienvenida a esta gran familia».

La esencia del militar

«En poco tiempo habéis comenzado a interiorizar nuestros valores y virtudes, porque como escribió Calderón de la Barca, uno de nuestros soldados más universales-Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo cómo ha de ser es ni pedir ni rehusar-.

En 400 años de historia de España nadie ha descrito de un modo más sublime la esencia del militar.

Hoy os incorporáis a esta religión de hombres honrados donde valores como la disciplina,lealtad y compañerismo, constituyen ya parte de vuestra esencia y permanecerán a lo largo de toda vuestra carrera».

Ligados a la mar

«La Armada como institución secular está íntimamente enraizada en la historia de España, Como reza nuestro himno hemos sido protagonistas de grandes gestas pero también hemos sufrido derrotas, siempre porfiando en cumplir la misión que la España de cada época demandó.

Como marinos que somos estamos íntimamente ligados a la mar.

Con los años este vínculo es tan sólido que es lo que hace que nuestra vocación sea tan especial y genuina, pues es en la mar donde verdaderamente disfrutareis de ser marineros de España»

Un futuro lleno de oportunidades

«Hoy la Armada os ofrece un futuro lleno de oportunidades; es una institución moderna y en constante evolución.

Cuenta con los buques más avanzados del mundo, como la fragata Blas de Lezo» atracada frente a nosotros como referencia del ilusionante futuro que os espera».

«Mantened la máxima ilusión en esta vida que estáis comenzando porque os colmará de satisfacciones, no lo dudéis»

Felicitación a los civiles

«Me gustaría felicitar al personal civil que venidos de distintos lugares de nuestra geografía hoy han querido expresar su sentimiento de fidelidad a España, besando su bandera; y este gesto, sencillo y desinteresado, encierra un significado de enorme valor , que es el amor a lo que representa, España en su conjunto, sus gentes, sus lenguas, sus regiones, su cultura, su historia, su presente y, por supuesto, su futuro.

Os animo desde aquí a que sigáis dignificando a España allá por donde os encontréis, especialmente en las actividades cotidianas de vuestra vida, y que como hoy, lo hagáis con orgullo y convencimiento«

Agradecimiento a los familiares

«Y para concluir, un sentido agradecimiento a todos los familiares y amigos que hoy nos acompañáis en esta Jura de Bandera.

Sois las familias las que soportáis de forma abnegada las ausencias que nos impone nuestra profesión, las que siempre tenéis una palabra de ánimo, las que, en definitiva, encarnáis más plenamente los valores y virtudes de la Armada.

Vuestra labor es también un gran servicio a España»

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

No faltó el homenaje a los soldados de todos los tiempos que “sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria”. “Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron…”.

Una corona de laurel fue depositada por el CA Gilabert Argote, y el alcalde, Ángel Mato, ante una cruz en honra a los Caídos, situada junto a una imagen de la Virgen del Carmen, mientras los marinos cantaban “la muerte no es el final…” (Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz)…. El capellán castrense rezó una oración por los Caídos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada, a cargo de la escuadra de gastadores de la «Escaño«.

A continuación se cantó el Himno de la Armada y los actos finalizaron con el desfile de las fuerzas ante las autoridades y público asistente.

No faltó la foto de familia