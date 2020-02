Eventos para este lunes, día 3 de febrero

—-Día Internacional del Abogado

—-La Iglesia celebra la festividad de San Blas o San Brais, patrono de los enfermos de garganta (faringe), y de los otorrinolaringólogos. Es patrono de la República del Paraguay, de numerosas localidades españolas, y de la ciudad de Dubrovnik (Croacia). Santos Óscar, Laurentino, Ignacio, Celerino y Félix.

—-Refranes del día

-Por San Blás las cigüeñas verás.

-En chegando ao San Bras pon pan e viño na alforxa, que día non faltará.

-San Bras da Barca que afoga e non mata.

-Polo San Brais, teñen os días dúas horas máis.

-Polo San Brais hora e media mais e se ben contaras dúas encontrarás.

-Vamos mozas a San Brais, que festas non quedan máis

—-Tal día como hoy:

-(1807)- Nació en Ferrol Jenaro Pérez Villaamil Duguet (a veces aparece como Genaro Pérez de Villa-Amil), ( f. en Madrid el 5 de juno de 1854) Fue un destacado pintor romántico. Caballero de la Orden de Isabel la Católica (1838), de la Legión de Honor de Francia, de la de Carlos III de España (1844) y de la de Leopoldo de Bélgica.

-(1922)- Nació en Toledo Tomás Barros Pardo (f. en A Coruña el 3 de septiembre de 1986). Fue un pintor, poeta, ensayísta, autor teatral, novelista, articulista, catedrático, y miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua. Su familia retornó de Toledo en 1929 a la ciudad originaria de sus padres, Ferrol, donde residirá el resto de su infancia y adolescencia.

-(1927)- Falleció en Santiago de Compostela José Piñeiro González, conocido como Aviador Piñeiro ( n. en Mugardos el 15 de diciembre de 1878) . Fue un aviador gallego

—-La unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre, de Galicia, se encuentra hoy en Ferrol,en la plaza de España , de 15.30 a 21.00 horas.

—-El tiempo hoy. Se anuncia un día principalmente soleado . Se prevé una temperatura máxima de 20 º y una mínima de 11 º. Lluvia 0 %.

—-Ferias, mercadillos y feirones en la zona norte

-En Ferrol-En Recimil, Mercadillo de los lunes , por la mañana, en las calles adyacentes a la plaza del Mercado de este barrio ferrolano.

—-ooOoo—-

En el concello

—-A las 11.30 horas rueda de prensa del portavoz del grupo municipal del Partido Popular, José Manuel Rey Varela, para tratar sobre asuntos de actualidad.

En lo social

—-El aula de Audiovisuales de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial ( EUDI) acoge, este lunes, a las 11:00 horas, una jornada de reconocimiento a las entidades que han colaborado, a lo largo de estos últimos años, en las actividades de Aprendizaje y Servicio ( ApS) puestas en marcha desde el centro. Asistirán representantes de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, AFAL Ferrolterra, Teima Down Ferrol, Salud Mental Ferrol, Eume y Ortegal y de la Asociación de Personas Sordas de Ferrolterra.

—-ooOoo—-

EN NARÓN

—-A las 12.00 horas presentación de la “XVI Mostra da Camelia Cidade de Narón”. Asisten la concejal de Turismo, Natalia Hermida, el concejal de Feiras, Santiago Galego y representantes de la Asociación Galega da Camelia