El PP critica la falta de gestión económica del gobierno de Ferrol

La semana empezaba en el Concello de Ferrol con la comparecencia del portavoz municipal del PP, José Manuel Rey Varela, donde quería informar “de dos decretos aprobados por el gobierno municipal y que no han trascendido, demostrando la ausencia de gestión económica.”

El primero de ellos está fechado el 27 de diciembre, en la prórroga de los presupuestos del año 2018 para el año 2020, en un decreto “que no ha sido comunicado”. El portavoz popular criticaba que en esta prórroga “hay un ajuste a la baja en la inversión para el 2020”, poniendo ejemplos en los fondos EDUSI en vivienda, en las obras de reforma de la Plaza de Armas, en proyectos técnicos, en las obras en la calle Espartero, en A Magdalena, en las carreteras de la Diputación o en las marquesinas de los autobuses. Este ajuste “deja el presupuesto municipal en 48,9 millones de euros”, lo que supone “perder capacidad de inversión y de resolución de los problemas para los ferrolanos.”

El segundo decreto es del 15 de enero, en el cual “se acuerda amortizar deuda por la no ejecución de las inversiones financieramente sostenibles”, por lo que 1,4 millones de euros “se han perdido” en actuaciones que inicialmente estaban previstas para la carretera de Pazos, el aparcamiento disuasorio de Canido, la fase de la carretera de la Diputación entre Aneiros y A Cabana, alumbrado público en San Xoan o inversiones en seguridad.

José Manuel Rey Varela criticaba la ausencia del borrador de los presupuestos para este año 2020 “porque estamos en febrero y el pasado octubre el gobierno renunció al presupuesto de 2019 para centrarse en el 2020, pero pasó el último plazo que dieron del 31 de enero y seguimos sin ellos”, por lo que esto supone que el alcalde Ángel Mato “ha perdido toda la credibilidad y las palabras no coinciden con los hechos”, porque el gobierno “no tiene capacidad para hacer un borrador de presupuestos”, ya que la gestión municipal y el mantenimiento de los servicios “tienen que estar en los presupuestos.”

Debido a esta situación “no se puede hablar de transformación de la ciudad” sin poder avanzar en temas como los convenios con el Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia “porque es elemental para no seguir perdiendo el tiempo en Ferrol”, lamentándose que en la última sesión plenaria no pudiera debatirse la moción presentada por su grupo municipal sobre el convenio con el Ministerio de Defensa, recordando que “en los 234 días que lleva Ángel Mato como alcalde no se ha puesto en ninguna comisión ni en ningún pleno el convenio con Defensa y eso que para él era inminente.”

Otro tema que preocupa al portavoz popular es el avance de la liquidación de 2019 “la cual va a llegar a los diez millones de euros sin invertir”, por lo que desde su grupo municipal “pediremos una revisión de la política fiscal.”

Al mismo tiempo, José Manuel Rey Varela se ofrecía al alcalde y al gobierno que “si ellos no son capaces de hacer unos presupuestos, que nos lo diga, que nosotros los hacemos en unos días”, afirmando que “nosotros hemos demostrado saber hacer presupuestos, cuando hemos tenido esa responsabilidad.”