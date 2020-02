Restablecido el servicio de pediatría en As Pontes con críticas del PP al PSOE y nacionalistas

El PP de As Pontes asegura que este lunes el Sergas ha cubierto la plaza de pedriatra que permanecía vacante en el centro de salud de la localidad y que motivó que el regidor municipal, Valentín González Formoso, remitiese una carta a la Consellería de Sanidade para solicitar el restablecimiento del servicio.

A través de un comunicado, el portavoz municipal de los populares, Javier Acosta, ha acusado al PSOE y al BNG de caer en «la más vil demagogia« al emplear «la baja de una profesional del servicio de pediatría» para «desviar la atención» sobre otros asunto como el cierre de la central de Endesa en la localidad.

«Si lo que quieren es que se deje de hablar del cierre de la planta, no lo van a conseguir. Sabemos de la importancia que tiene la atención sanitaria, pero no vamos a consentir que se generen problemas donde no los hay, mientras se mira para otro lado en lo que sí hay que solucionar», ha indicado Acosta.

Así las cosas, los populares aseguran que no quieren «entrar en el juego demagógico» que atribuyen a socialistas y nacionalistas. «Somos los primeros que queremos que el servicio de pediatría funcione a la perfección, pero sabemos de las dificultades que existen a la hora de contratar profesionales de esta rama», ha añadido el portavoz municipal del PP.