En Narón, últimas prazas para asistir ao espectáculo de teatro infantil “Un berce cheo de contos”

O Centro Cívico Social de San Xiao acollerá este mércores, día 5, o espectáculo “Un berce cheo de contos”, protagonizado pola compañía Migallas Teatro. A concelleira de Ensino, Mercedes Taibo, explicou que esta proposta se enmarca no programa Apego, de socialización de nenas e nenos en galego e que se impulsa dende o Concello a través do Servizo de Normalización Lingüística.

Haberá dúas sesións, unha ás 17.30 e outra ás 19.00 horas, cunha duración aproximada de media hora e para a que aínda quedan algunhas vacantes dispoñibles, según recordou a edil naronesa.

Esta obra teatral, con entrada de balde, diríxese a nenas e nenos de 0 a 3 anos e as súas familias, podendo asistir un máximo de 25 por sesión, que deberán estar acompañados dunha persoa adulta. Para inscribirse hai que enviar un correo electrónico á dirección a.pita@naron.es , no que debe figurar o nome da actividade, o nome e idade do neno ou nena, o nome do pai, a nai ou a persoa que o vaia acompañar, un enderezo electrónico e un teléfono de contacto. As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición, según recalcou a concelleira de Ensino.

Chispa é o protagonista desta historia, que chegada a hora de durmir non ten sono e non para de chorar. Para calmalo e que poida durmir cóntanlle uns contos nos que están moi presentes a tradición oral, os álbums ilustrados e a música en directo.