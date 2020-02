O Concello elabora o proxecto que optará á subvención para executar programas de emprego dirixidos a mozos

O Concello de Ferrol, a través da concellería de Economía e Emprego, que dirixe María Teresa Deus, está preparando o proxecto co que optará á liña de subvencións e axudas para executar o Programa de Emprego da Xunta para persoas mozas incluídas no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil de Galicia.

Está dirixido a persoas de dezaoito ou máis anos que non superen a idade máxima que estableza a normativa vixente no momento da selección do alumnado. Trátase de planes mixtos de emprego e formación que buscan mellorar a ocupabilidade dos participantes.

Para a elaboración do proxecto que optará á subvención, o Concello conta co apoio e asesoramento de AJE, Tic Ferrolterra e a sección Tic de Cofer. Representantes das tres entidades e a concelleira mantiveron o pasado luns unha reunión no pazo municipal para ultimar os detalles da proposta de Ferrol á subvención da Xunta, na que se solicitará accións formativas en administración e deseño de redes departamentais. Os alumnos —16 como máximo—, obterán capacidades en arquitectura das comunicacións no seu entorno, na súa supervisión, implantación e na proporción da asistencia técnica necesaria.

Os beneficiarios do curso, que inclúe un contrato de traballo para formación e prácticas, obterán o certificado de profesionalidade de nivel 3, válido para todo o territorio español, e o salario mínimo interprofesional durante os 12 meses que dura o programa.