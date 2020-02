O Concello acondiciona o xardín da Praza Camilo José Cela

O Concello de Ferrol, a través da concellería de Medio Ambiente, que dirixe Ana Lamas, está a acondicionar a zona verde da Praza Camilo José Cela, na que o pasado Nadal instalouse o tradicional Belén iluminado con motivo das obras na Praza de Armas, a súa localización habitual. Os técnicos do departamento iniciaron os traballos a pasada semana, que consisten en aportar terra vexetal, sementar céspede e plantar a flor de temporada.

Esta semana a concellería está tamén a acometer traballos de aporte de triturado de restos de podas nos xardíns de Praza de Sánchez Barcáiztegui, nas Angustias, co obxectivo de nutrir a terra. Tamén plantouse a flor de temporada no entorno do monolito de Pablo Iglesias.