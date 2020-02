A concelleira de Acción Social de Narón visitou o Centro de Día Terapéutico de Afal Ferrolterra

A concelleira de Acción Social de Narón, CatalinaGarcía, visitou o Centro de Día Terapéutico de Afal Ferrolterra (rúa Río Castro, 43-45 baixo Ferrol). Unha visita na que a edila compartiu por unhas horas o día a día da asociación. O presidente de Afal, Francisco Pantín, xunto ao director de administración, José María Otero, dáballe a benvida para, de seguido, iniciar un percorrido polas diferentes dependencias con parada nas salas de terapias, onde os/as usuarios/as estaban a participar, nese momento, en sesións de ximnasia e estimulación cognitiva lúdica.

Ademais, a concelleira mantiña ao remate da visita unha xuntanza de traballo co

presidente e o director de administración. Nela, abordáronse os proxectos nos que Concello e asociación colaboran, como o programa de sensibilización nos centros escolares ou as terapias de estimulación cognitiva para persoas afectadas que se levan a cabo cada semana no Centro Cívico Social de Piñeiros para os veciños e veciñas de Narón. Neste último caso, a concelleira animou ás familias a adherirse ao programa, con sesións para as persoas afectadas todos os martes e venres de 11 a 13 horas e custe cero. A inscrición pode formalizarse no Servizo Sociocomunitario de Narón (primeiro andar do consistorio) ou en Afal.