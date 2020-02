Dura respuesta de la ejecutiva del PSdG-PSOE de Fene a la edil Mar Piñeiro

«Las faltas de respeto a la militancia de la concejal Mar Piñeiro Otero no tienen justificación posible, son intolerables y la sitúan fuera de la Agrupación Municipal del PSdeG-PSOE de Fene. No hay cortina de humo que pueda ocultar que la Concejal Mar Piñeiro Otero toma una decisión personal al margen de los órganos democráticos de representación de la militancia del PSdeG-PSOE de Fene» señala la ejecutiva del PSdG-PSOE de Fene en un comunicado en el que da respuesta a la edil Piñeiro Otero sobre sus recientes manifestaciones en «rueda de prensa» a la que no invitó a todos los medios de comunicación.

En el comunicado se señala que «En la mañana de ayer día 4 de febrero la concejal Mar Piñeiro Otero acompañada de otra edil del Grupo Socialista y un grupo de concejales y militantes del BNG de Fene realizaron diversas afirmaciones que nos vemos en el deber de aclarar que ningún argumento puede excusar que una persona dé las espaldas a la militancia que le dio su confianza para formar parte de la candidatura de los socialistas de Fene. Quien comete este tipo de actos se sitúa fuera de la organización».

Deslealtad intolerable impropia de una persona de bien

«Usurpar las competencias de los órganos democráticos de la Agrupación Municipal del PSdeG-PSOE de Fene y en el mismo acto faltar al respeto al conjunto de la militancia socialista de Fene es una deslealtad intolerable, impropia de cualquiera persona de bien.

No existe ninguna disposición Estatutaria o Reglamentaria en el PSOE que autorice a la concejal Mar Piñeiro Otero a actuar por su cuenta y saltarse los órganos democráticos y de participación de la Agrupación Municipal del PSdeG-PSOE de Fene y los órganos del partido. Menos aún tomar decisiones de este calado a escondidas y sin siquiera ponerlas en conocimiento de la CEM y la Asamblea Local para su debate».

Salidas personales basadas en intereses particulares

«Aún, en caso de que la Agrupación Municipal Socialista del PSdeG-PSOE de Fene contradijera en algo los acuerdos de los diferentes órganos del PSdeGPSOE, que entendemos no es el caso (Ver Artículo 479 de los Estatutos Federales), son los esos órganos del partido los que se deben dirigir a la Agrupación Municipal para tratar de conseguir una solución.

En ningún caso, ninguna disposición o reglamento autoriza salidas personales basadas en intereses particulares. Al contrario todos los reglamentos y disposiciones estatutarias tratan de garantizar la supeditación de los cargos públicos y orgánicos a las decisiones de la militancia».

Gravísima irregularidad. Acuerdo ilegítimo

«En este momento no se está discutiendo la pertinencia o no de conseguir acuerdos con fuerzas progresistas en nuestro Ayuntamiento o de hacerlo en este o en otro momento, la única cuestión que se debate es la gravísima irregularidad que supone que una concejal del grupo socialista, a título particular, usurpe las competencias de los órganos del PSdeG-PSOE de Fene y firme una moción de censura del Ayuntamiento de Fene sin que los órganos del partido puedan conocer y debatir los contenidos de ese acuerdo, que a todas luces es ilegítimo, máxime cuando el PSdeG-PSOE de Fene había retomado los contactos con el BNG desde el pasado mes de diciembre con una Asamblea Local realizada en el mes de diciembre, donde se debatió en profundidad esta cuestión y se marcaron los pasos a dar.

Iniciados los contactos con las fuerzas progresistas de Fene, y con una convocatoria de Comisión Ejecutiva Municipal, en ciernes, nada puede justificar la presentación el pasado 24 de enero de una moción de censura por parte de la Concejal Mar Piñeiro Otero y las Concejales que a la acompañan».

Respetar a la militancia y presentar la dimisión

«La Concejal Mar Piñeiro Otero mejor haría en respetar a la militancia a quién debe el puesto que ocupa y presentar de inmediato su dimisión. Petición que la Agrupación Municipal del PSdeG-PSOE de Fene hace extensiva al resto de las concejales que la acompañen en esa aventura personal».

ACLARACIONES DE LA EJECUTIVA LOCAL

«En el mismo sentido también queremos aclarar que:

1. El artículo 479 de los Estatutos Federales del PSOE dice literalmente: Artículo 479. Consultas de especial trascendencia, obligatorias y potestativas

Apartado 3 “En todo caso se considera de especial trascendencia y será obligatoria y vinculante la consulta a la militancia y a la afiliación directa, al nivel territorial que corresponda, sobre los acuerdos de Gobierno en los que sea parte él PSOE, sobre el sentido del voto en sesiones de investidura en los que supongan facilitar el gobierno la otro partido político …

Por lo tanto es evidente que la competencia para aprobar un acuerdo de gobierno en Fene que dé la alcaldía al BNG es competencia de los militantes del PSdeG-PSOE de Fene y en ningún caso de la concejal Mar Piñeiro Otero y de quien la acompañe en esta aventura personal.

2. La referencia al expediente informativo, que únicamente es eso una solicitud de información, en estos momentos, no tiene sentido alguno, menos cuando desde el mes de diciembre se habían retomado los contactos con BNG. El expediente no es una instrucción a la Agrupación Municipal es una solicitud de información».

Prisas, urgencias, aberrante iniciativa

3.» Las exageradas prisas y urgencias de Mar Piñeiro Otero por conseguir un acuerdo, a título personal, para firmar una moción de censura no tienen justificación alguna y no se amparan en ninguna disposición estatutaria. Nos tememos que son otros los intereses personales que la llevan a presentar esta aberrante iniciativa.

4. Mar Piñeiro Otero falta a la verdad cuando dice que solicitó una Asamblea Local y no se le contestó. En primer lugar ya se había celebrado una Asamblea Local en el mes de diciembre para debatir esta cuestión, y respeto a su ruego se le contestó con claridad que en la siguiente Comisión Ejecutiva Municipal (órgano competente para acordar la celebración de las Asambleas) se trasladaría su petición y la podría debatir con las compañeras y compañeros».

¿Por qué Mar Piñeiro Otero no podía esperar a la reunión de la Comisión Ejecutiva Municipal y en su caso de la Asamblea Municipal?

¿Por qué Mar Piñeiro Otero tenía una prisa inexplicable por forzar de inmediato un proceso unilateral?».

¿No tenía tiempo para reuniones pero si para negociar la moción?

5. «Tachamos de impresentable el hecho de tratar de cuestionar los horarios de la asamblea realizada el pasado 30 de enero y a las disculpas presentadas para no asistir a la misma. Mar Piñeiro Otero no tiene tiempo para asistir a una reunión de la Comisión Ejecutiva Municipal realizada el domingo día 26 de enero, tampoco para asistir a la asamblea del jueves 30 de enero a las 20.30 h. y tampoco para asistir a la Comisión Ejecutiva Municipal del domingo 2 de febrero, pero sí tiene tiempo para negociar un acuerdo de investidura a las espaldas de la Comisión Ejecutiva Municipal y de la Asamblea Local.

Parece que hay personas que para hablar con la militancia nunca tienen tiempo pero para negociar acuerdos de gobierno con otras fuerzas políticas a espaldas de los suyos les sobra el tiempo».

Que Mar Piñeiro se explique

6. «Valoramos como lamentable que Mar Piñeiro Otero se permita la licencia de descalificar a sus compañeros de organización cuando, aun a día de hoy, no se presentó en ninguno los órganos del partido, a los que fue convocada, para explicar los contenidos y razones de su iniciativa personal en forma de moción de censura.

¿Qué acuerdos programáticos consiguió Mar Piñeiro Otero con BNG de Fene?

¿Qué acuerdos de composición de gobierno consiguió Mar Piñeiro Otero con el BNG de Fene?

¿Puede Mar Piñeiro Otero hacer públicos todos los acuerdos que tiene con BNG de Fene?».