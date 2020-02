Cabanas celebra este sábado a Regata de Inverno de Piragüismo

O Concello de Cabanas organiza este sábado 8 de de febreiro, en colaboración co Club KDM e a Federación Galega de Piragüísmo a Regata de inverno amigable do Concello de Cabanas.

O alcalde e responsábel da área de deportes, Carlos Ladra, estima a presenza de 500 padeeiros de todas as categorías. “Trátase do primeiro evento deportivo de 2020 organizado polo Concello, que atraerá unha gran cantidade asistentes e xera un pico de traballo moi valorado polo comercio e hostelaría locais”, engadiu.

A regata comezará ás 12 da mañá na zona de paseo situado no Día Oito, entre a ponte de pedra e a da autoestrada. Para a realización de evento contarase cunha carpa, onde as persoas participantes poderán xantar unha vez rematada a regata, e un despregamento especial de Protección Civil de toda a comarca para garantir a seguridade e a organización do evento.

Así mesmo, o Concello de Cabanas cederá o salón de plenos para a celebración da Asemblea Ordinaria da Federación Galega de Piragüismo.