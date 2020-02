Japón cierra su stage venciendo a O Esteo

La selección japonesa ha hecho pleno de victorias en su stage realizado en Ferrol, visitando unas horas antes de volver a casa a O Esteo, imponiéndose por 1-5, en un partido disputado en la tarde del jueves, en el Pabellón Municipal de As Pontes.

Los jugadores japoneses tuvieron el control del esférico desde el primer momento, ante un O Esteo que esperaba en media pista y que peleaba en todas las jugadas, buscando crear los mayores problemas posibles a los nipones. Tras varias buenas intervenciones de Javichu, hubo que esperar al minuto 7 para ver el primer gol del partido, por medio de Yagi, al aprovechar un rechace en la frontal, para adelantar a Japón.

Los japoneses tuvieron bastantes ocasiones de cara a portería, con O Esteo realizando un buen trabajo defensivo, como también de Javichu bajo palos, dándole también intensidad al partido, a pesar de las pocas rotaciones con las que contaban los locales, pero conseguían mantener este 0-1 al descanso.

Tras la reanudación O Esteo aprovechaba en el primer minuto una mano fuera del área del portero japonés para que Martín fusilase con un tiro directo por alto en la frontal del área para empatar el partido.

Este gol daba motivación a O Esteo, creciéndose sobre la pista, obligando a Japón a subir su intensidad, como también iban sumando faltas en su casillero, pero eran los visitantes los que se volvían a poner por delante en el minuto 25, con un gol de Shota Hoshi aprovechando un rechace al segundo palo, mientras que dos minutos después Hirata hacía el 1-3 al aprovechar al tirarse al resbalillo al segundo palo, culminando un buen centro desde el borde del área.

O Esteo no bajaba los brazos y seguía peleando sobre la pista, buscando ese gol que los acercase más en el marcador, pero la fortuna no estaba con ellos y sí con los japoneses al anotar Ryohei el 1-4 aprovechando un rechace dentro del área de un tiro previo suyo, en el minuto 32. Los de As Pontes decidían cambiar el transcurso del partido sacando al portero-jugador a la pista, pero les costaba mucho traspasar el sistema defensivo planteado por los japoneses, aunque conseguían forzar la sexta falta, pero a pesar de que Noé Pardo lanzaba hasta en dos ocasiones, debido a estar mal colocado el portero en el primer lanzamiento, tanto Sekiguchi primero, como después Hiyama, le adivinaban las intenciones.

Cuando parecía que el partido iba a finalizar así, aún se veía un gol más a falta de pocos segundos, con un robo de Yoshikawa en el área local, logrando anotar a portería vacía el definitivo 1-5.