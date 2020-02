Instruyen expediente disciplinario a las ediles que apoyaron la moción a espaldas de la militancia socialista de Fene

En la tarde de este viernes la ejecutiva socialista de Fene ha emitido un comunicado después del pleno municipal en el que dos ediles socialistas, Mar Piñeiro y Ana Basoa votaron a favor de la moción de censura contra el alcalde Gumersindo Galego (PP) aupando a la alcaldía a Juventino Trigo (BNG) y en la que entre otros temas se infrma que se reitera la prohibición de formar parte del gobierno local, según acuerdo de la militancia, el haber firmado a título personal y denuncian que el único aspecto que se conoce del acuerdo con el BNG son los salarios que van a cobrar.

Deslealtad para con los militantes y expediente disciplinario

En el comunicado se señala que «en la mañana de este viernes, 7 de febrero las concejales del Grupo Socialista: Mar Piñeiro y Ana Basoa completaron la deslealtad a los militantes del PSdeG-PSOE de Fene apoyando al nacionalista Juventino Trigo como Alcalde de Fene.

Ante estos hechos la CEM del PSdeG-PSOE de Fene dio curso al expediente disciplinario, a las tres concejales firmantes de la moción, que se aprobó por la Asamblea Local de 30 de enero y la CEM de 2 de febrero «.

Cese como portavoz y viceportavoz

«La CEM del PSdeG-PSOE de Fene entregó en la tarde de ayer el cese como portavoz y vicevoceira, a las concejales Mar Piñeiro y Ana Basoa, en cumplimiento del acuerdo de la Asamblea Local de 30 de enero y de la CEM de 2 de febrero

La CEM del PSdeG-PSOE de Fene reitera a las concejales del Grupo Municipal Socialista la prohibición de entrar a formar parte del gobierno del nacionalista Juventino Trigo, tal como se acordó por la militancia socialista en la Asamblea Local celebrada el pasado 30 de enero«.

Los Socialistas de Fene recuerdan que el artículo 479 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE, «Consultas de especial trascendencia, obligatorias y potestativas» señala en su apartado 3 que “En todo caso se considera de especial trascendencia y será obligatoria y vinculante la consulta a la militancia y a la afiliación directa, al nivel territorial que corresponda, sobre los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE, sobre él sentido del voto en sesiones de investidura en los que supongan facilitar el gobierno la otro partido político …”

«Por lo tanto– continúa el comunicado- es evidente que la competencia para aprobar un acuerdo de gobierno en Fene que dé la alcaldía al BNG es competencia de las/de los militantes del PSdeG-PSOE de Fene y en ningún caso de la concejal Mar Piñeiro Otero y de quien la acompañe en esta aventura personal».

No se debate conseguir acuerdos con el BNG sino la usurpación de competencias

La CEM del PSdeG-PSOE de Fene no entra a valorar la pertinencia o no de conseguir acuerdos con fuerzas progresistas en en el Ayuntamiento « o de hacerlo en este o en otro momento, la única cuestión que se debate es la gravísima irregularidad que supone que una concejal del grupo socialista, a título particular, usurpe las competencias de los órganos del PSdeG-PSOE de Fene y firme una moción de censura del Ayuntamiento de Fene sin que los órganos del partido puedan conocer y debatir los contenidos de ese acuerdo, que a todas luces es ilegítimo. máxime cuando el PSdeG-PSOE de Fene había retomado los contactos con el BNG desde el pasado mes de diciembre».

Moción de censura a cambio de salarios

Los Socialistas de Fene denuncian que «el único aspecto que se conoce del acuerdo de Mar Piñeiro con el BNG son los salarios que van a cobrar. 80% de dedicación para Mar Piñeiro y media dedicación para las concejales que lo apoyen. Resulta inadmisible que concejales que se presentaron en las listas del PSdeG-PSOE apoyen una moción de censura a cambio de salarios».