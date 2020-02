El Concello pone en marcha una actuación para reparar socavones en 20 calles y carreteras

La concejal de Obras, Ana Lamas, anunció en la mañana de este sábado que su

departamento acaba de contratar una actuación para reparar socavones en las calles y carreteras de Ferrol.

Según explicó, es un problema “en el que se llevaba trabajando semanas” porque “para el gobierno local es una prioridad” mientras no está listo el nuevo contrato de mantenimiento de viales, que tiene la intención de que sea más ambicioso que el que existía hasta el año pasado. De hecho, la partida asignada a este tipo de reparaciones se agotó en septiembre.

Ahora se les encargó a los técnicos municipales, que contaron con la ayuda de la Policía Local, la elaboración de un informe que recoge la relación de puntos que presentan un peor estado para incluirlos en este contrato. Su tramitación administrativa concluyó este viernes y se espera que la empresa adjudicataria pueda comenzar los trabajos la próxima semana.

El importe es de 6.413 euros, que servirán para actuar en un área de 76 metros cuadrados. Está previsto que las labores más importantes se lleven a cabo en 17 calles, y se reserva parte del importe para otras intervenciones menores.

La relación de vías en las que se llevarán a cabo los principales trabajos es la siguiente: Alcalde Usero con Ministro Patiño, Camiño do Escorial, Río Mera, San Diego, Camiño do Petouto, Camiño da Regueira, Camiño do Pincho, Rúa Nova de Caranza, Celso Emilio Ferreiro, avenida de Esteiro, San Francisco, San Felipe (dos zonas), Irmandiños, avenida de Vigo y Velázquez.