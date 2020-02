El Concello de Ferrol y la Xunta se alían para impulsar la candidatura a Patrimonio de la Humanidad

La semana municipal empezaba este lunes en el Concello de Ferrol con una reunión de trabajo entre el alcalde de Ferrol, Ángel Mato y el conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez y, tras la misma, comparecían ante los medios de comunicación.

El primero de los temas hablados en esta reunión era sobre la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. El alcalde reconocía que había solicitado a la Xunta de Galicia “a súa colaboración para que a candidatura prospere”, siendo el primero de los pasos “completar o expediente.”

Ángel Mato no dudaba en reconocer que en esta candidatura “ten que ir da man da Armada, Xunta de Galicia e Concello de Ferrol”, por lo que “temos que traballar todos xuntos porque isto é realmente importante.”

Otra de las demandas de la ciudad es un albergue para peregrinos del Camino Inglés en Ferrol. Ángel Mato recordaba que este camino “é o quinto en número de peregrinos”, por lo que la ciudad “non pode seguir sen albergue”, reconociendo que “hai varios espacios enriba da mesa, pero será no entorno de Ferrol Vello.”

En esta reunión también se ha hablado de recuperar la vivienda de Ricardo Carvalho Calero “para poder dotala de diferentes usos desde o público”, en un proyecto “moi costoso, onde teñen que colaborar outras administracións”, como también de actividades culturales relacionadas con el Xacobeo 2021 en Ferrol.

Ángel Mato calificaba esta visita como “moi productiva, con boa disposición e todos os asuntos falados se irán materializando.”

Román Rodríguez: “Queremos darlle un impulso a candidatura para que sexa un éxito”

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, confirmaba esta buena sintonía con el alcalde de Ferrol en una reunión “productiva”, en la que se ha establecido “unha folla de ruta para o 2020 e 2021” en el ámbito de la cultura y el turismo, en dos años “moi importantes.”

Román Rodríguez mostraba la buena disposición para colaborar en la rehabilitación de la casa de Ricardo Carvalho Calero, del albergue en el Camino Inglés “en un camiño que está medrando, co papel de Ferrol como do inicio”, además de Concepción Arenal “con accións que poñan en valor a súa figura.”

En relación a la candidatura de Ferrol de la Ilustración a Patrimonio de la Humanidad, Román Rodríguez reconocía que desde la Xunta de Galicia “queremos darlle un novo impulso para que sexa unha candidatura de éxito”, porque una candidatura “transforma a cidade e para Ferrol é moi importante” y en caso de conseguir el reconocimiento “é meter a Ferrol nun club moi exclusivo a nivel mundial”, afirmando que trabajarán en esta candidatura “unha vez temos rematada a da Ribeira Sacra.”

Román Rodríguez también hablaba de la programación cultural del Xacobeo 2021, con el objetivo de descentralizarla de Santiago de Compostela “e fixamos as bases para seguir traballando no proxecto Xacobeo Cidades” dándose el primer paso en el proyecto Xacobeo Ferrol “cun gran evento cultural na cidade”, que irá acompañada de “programacións para todos os públicos”, por lo que ahora desde la Xunta de Galicia “faremos unha consulta a todas as empresas e promotoras para facer un producto cultural de éxito, sen renunciar a nada.”