El doctor Sixto García nombrado Hermano de Honor del Cabildo de la Fundación del Sto. Hospital de Caridad

A las 19.30 horas de este miércoles se celebrará en el Salón de Cabildos de la Fundación del Santo Hospital de Caridad el nombramiento como Hermano de Honor del Doctor Antonio Sixto García, hasta el pasado año director médico del Hospital «Juan Cardona«.

Antonio Sixto ejerció como medico adjunto del servicio de hospitalización, del servicio de urgencias,de hematología y medico ORL, primero adjunto y posteriormente jefe de dicho servicio.

En el 2007 el Cabildo lo nombro Director Medico del «Juan Cardona«, puesto que ejerció hasta su jubilación en 2019 y que simultaneó en algún periodo con el de gerente del Hospital .

Tras su jubilación laboral, sigue ejerciendo como ORL colaborando con el Hospital en su especialidad.

Ante este nombramiento y a preguntas de Galicia Ártabra señala que «para mi es un honor el nombramiento y además me permite seguir ligado al Cabildo y al Hospital, ya que me faculta asistir al Cabildo General de la Fundación. Esta distinción tiene ilustres antecesores, como Rodolfo Ucha, el alcalde Cenalmor, José María Gónzalez-Llanos,Valentín Matilla,Daniel Novás y muchos más,con lo que comprendereis que me sienta muy honrado con esta distinción».

LA FUNDACIÓN ES ESENCIAL PARA LA CIUDAD (Antonio Sixto García)

Y sobre como puede calificar la labor de la Fundación del Santo Hospital indica que «La Fundación del Hospital tiene tres Obras:Mantener la capilla del Espíritu Santo, el Refugio Pardo de Atín y el Hospital «Juan Cardona».

La labor social a través del refugio es fundamental en Ferrol, pues da cobijo a cantidad de personas sin techo durante todo el año y la labor sanitaria es el complemento ideal y necesario a la sanidad publica y referencia en Ferrolterra de la sanidad y compañías aseguradoras privadas,así como mutuas deportivas, laborales y de tráfico

Por todo ello su labor es, en varios campos, fundamental para la ciudad a lo largo de más de dos siglos».

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestra sincera felicitación y nuestro deseo de que Antonio Sixto García siga luchando, día a día, por Ferrol, no solo en lo sanitario sino en otras «empresas» en las que se nota su labor.