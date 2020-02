Cuatro estudiantes de música representarán al Concello de Ferrol en la VII Mostra Musical do Eixo Atlántico

El Ayuntamiento de Ferrol ha seleccionado a los cuatro estudiantes —dos fijos y dos provisionales— que lo representarán en la VII Mostra Musical do Eixo Atlántico, que tendrá lugar los días 18 y 19 de abril en la ciudad. El primero es un alumno de óboe (categoría C); el segundo, de acordeón (categoría D); el tercero, de piano (categoría D); y el cuarto estudia flauta travesa (categoría C). Las edades de los aspirantes de la categoría C van de los 13 a los 15 años y los de la categoría D de 16 a 18 años. Las pruebas de selección se celebraron el pasado viernes en el Conservatorio Profesional “Xan Viaño” y se presentaron un total de 16 alumnos.

La muestra tendrá lugar en un fin de semana en el que Ferrol reunirá a cerca de 400 alumnos de las escuelas municipales de música y conservatorios de los municipios gallegos y portugueses que integran el Eixo Atlántico. El objetivo es el de reconocer, promover, premiar y difundir la práctica de la música, apoyando a los músicos intérpretes que por su valor e interés puedan contribuir a la difusión del gusto por la música de Galicia y del norte de Portugal, favoreciendo la innovación, la calidad, la interacción a renovación en el panorama musical del Eixo Atlántico. La anterior edición tuvo lugar en mayo de 2018 en Vila Real (Portugal), participaron 20 ciudades y se celebraron 42 actuaciones. Desde su primera edición en 2008, la Mostra Musical do Eixo Atlántico se consolidó como una de las actividades más emblemáticas y transversales en las áreas de educación y cultura.

El Ayuntamiento de Ferrol, a través de la concejalía de Educación, que dirige Antonio Golpe,y con el apoyo de la concejalía de Turismo, María Teresa Dios, lleva meses trabajando en esta iniciativa en la que colabora activamente el Conservatorio Profesional “Xan Viaño”.