Eva Martínez invita ás entidades de ocio a participar no proxecto Proinfancia

O Concello de Ferrol, a través da concellería de Benestar Social, que dirixe Eva Martínez Montero, vén de invitar ás asociacións de ocio da cidade, tanto culturais como deportivas, a participar no proxecto Caixa Proinfancia, unha iniciativa da Fundación La Caixa en colaboración co Concello. O seu obxectivo é o de romper o círculo da pobreza hereditaria coa educación como clave poñendo ás familias no centro e aos axentes públicos e privados ao seu ao redor para atender de forma coordinada ás familias.

No programa tamén participan ás asociacións Dignidad, Secretariado Gitano e Acción Familiar Ferrol. Representantes destas tres entidades e a concelleira Martínez mantiveron esta semana unha reunión de seguimento para avaliar os resultados dunha iniciativa que busca “a integración plena dos nenos cos que traballamos”, explica a edil. Por elo, e unha vez “alcanzada a súa integración a nivel académico” a través de varios programas —grupos de reforzo para estudantes de primaria e secundaria e atención individualizada —, o reto agora da concelleira é avanzar na integración social dos pequenos mediante a súa participación en actividades culturais e deportivas. A principios de marzo a responsable de Benestar Social reunirase coas entidades interesadas en colaborar no programa Proinfancia.

Ampliación da zona de actuación

A concelleira fai un “balance positivo” do proxecto. De feito, explica, “ten moi bos resultados en todos aquelos municipios onde se realiza”. Dende que comezou no ano 2017 atendeuse a cerca de 50 familias. A finais de outubro, e a proposta de Martínez, a Fundación La Caixa ampliou a zona de actuación do programa contra a pobreza ao conxunto do barrio de Recimil e aos ensanches A e B, é dicir, o territorio amparado pola unidade básica de traballo social número 3, centralizada na Casa Solidaria.