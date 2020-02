La conselleira de Pesca, en Ferrol, señala que la Xunta trata de tender puentes en beneficio del mar de Galicia

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, ha destacado las capacidades que tienen Galicia en el ámbito de investigación del medio marino y espera que el sector «sea capaz de establecer un acuerdo de colaboración entre la Estación de Biología Marina de A Graña y las federaciones de cofradías para tender puentes».

El objetivo es que «todas la asistencias técnicas con la que cuentan todas las cofradías puedan optar a una formación que les facilite el trabajo de asesoramiento que ellos están desarrollando en las propias cofradías», ha explicado Quintana este miércoles durante una visita a las instalaciones de A Graña.

Allí se ha encontrado con los presidentes de las federaciones provinciales de cofradías y el director de la Estación de Biología Marina, Victoriano Urgorri. En este contexto, Quintana ha reseñado «la importancia de tender puentes entre los profesionales del sector y los investigadores, en beneficio del mar de Galicia».

Esta estación cuenta con diversas instalaciones y medios: dos laboratorios de investigación, un laboratorio docente, una sala de buceo y tres embarcaciones para la realización de muestreos relacionados con la biología marina en la ría de Ferrol, ya que es donde está emplazada.

RÍA DE FERROL

Por otra parte, a preguntas de los medios de comunicación, Rosa Quintana ha asegurado que mantendrá este jueves, 13 de febrero, un encuentro con los patrones mayores de las cofradías de Ferrol, Barallobre (Fene) y Mugardos, para abordar la baja producción de almeja de los bancos marisqueros de la ría que comparten, una cuestión por la que los patrones solicitaron una reunión con la titular de Mar.

La conselleira también ha manifestado que desde su departamento han invertido «más de 752.000 euros para la recuperación de los bancos marisqueros». Esta labor se ha realizado a través de «arados para la oxigenación del substrato, aporte de áridos y un seguimiento técnico sobre la producción de almejas de las diferentes zonas, con un control durante las 24 horas del día».

En la ría de Ferrol «hay algunas especies que se encuentran en muy buen estado», en alusión a zamburiñas y vieiras, «pero hay otras que parece ser que no están produciendo todo los que los mariscadores aguardaban, pero tenemos que darle tiempo a la ría para que tengamos esa recuperación», ha concluido al respecto.

SANEAMIENTO

Por su parte, el director de la Estación de Biología Marina, Victoriano Urgorrí, ha asegurado que tras la entrada en funcionamiento del sistema de saneamiento «la calidad de las aguas ha mejorado bastante, en un ría en la que los sedimentos estaban totalmente colmados de materia orgánica, algo que no se deshace de la noche para la mañana».

El profesor ha trasladado que «las condiciones de la ría son muchos mejores que las que existían hace unos años» con una «gran producción» de «determinadas especies», «millares de zamburiñas y vieras, además de otras especies».

Renglón seguido, no ha querido dar un «pronóstico» de cual es el motivo «de la poca producción» que «se está dando de almejas«. No determina las causas pero asegura que no se ha producido una disminución «debido a la calidad de las aguas de la ría», ha sentenciado.