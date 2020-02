El doctor Antonio Sixto recibió el título de Hermano de Honor de la Fundación del Sto. Hospital de Caridad

En el Salón de Cabildos de la Fundación del Santo Hospital de Caridad, en el Hospital «Juan Cardona», se celebró en la tarde de este miércoles el acto de entrega del título de Hermano de Honor al doctor Antonio Sixto García.

Acompañaron al nuevo Hermano Honorario el Hermano Mayor, Alberto Lens; el gerente del «Juan Cardona«, Francisco Soriano Paredes; y miembros del Patronato-Cabildo de Gobierno,

Antonio Sixto que hasta el pasado año fue director médico del Hospital «Juan Cardona» es un veterano médico de dicho centro que prestó relevantes puestos como el de Médico General en Hematología y urgencias, Director Gerente en funciones y Director Médico hasta el pasado mes de julio. Tras su jubilación laboral continúa como ORL colaborando con el hospital en su especialidad. Es nombrado Hermano de Honor en cumplimiento de los estatutos de la Fundación y según su artículo 24 que contempla los otorgamientos de Títulos honoríficos para ejemplo y constancia de la gratitud de la Fundación.

Como destacó el Hermano Mayor, Alberto Lens , en su intervención, “el Dr. Sixto García, ha demostrado siempre mucho apoyo y amor por la Fundación, participando siempre en todas los actos organizados por la Fundación, siempre ha estado presente y nunca ha faltado. Sixto García ha sido un ejemplo para las generaciones futuras por su cuidado y dedicación en la Fundación”

Por su parte el nuevo Hermano de Honor señaló que “Este nombramiento estrecha todavía más mis lazos con la Fundación, haciendo memoria me he dado cuenta que siempre he tenido relación con el Hospital. Mis padres fueron casados por el capellán del hospital, el cual también me bautizó y me dio la primera comunión en la Capilla del Hospital de Caridad , mi mujer tuvo relación también con el Hospital y mi suegro también trabajó en el Hospital de Caridad, etc… y después yo desarrollé toda mi labor médica”. Finalizó agradeciendo la distinción , recibiendo de manos de Alberto Lens el título.