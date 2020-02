Miguel y Héctor Souto analizan el partido de O Parrulo Ferrol ante Jaén Paraíso Interior

Vuelve la Primera División de la LNFS tras dos semanas de descanso, con la visita de O Parrulo Ferrol al Jaén Paraíso Interior, en la 21º jornada que se disputará el sábado, a las 18:30 horas, en el Pabellón de La Salobreja (Jaén).

Antes de partir para tierras jienenses comparecían este jueves en rueda de prensa previa el capitán de O Parrulo Ferrol, Miguel y el entrenador, Héctor Souto.

Miguel comentaba que estas dos semanas de parón “han sido duras”, en las que aprovecharon la ausencia de la competición “para que los nuevos jugadores se sigan adaptando al equipo”, en un tiempo que se “ha hecho largo” y donde el equipo “tiene muchas ganas de competir.”

A nivel personal Miguel consideraba que esta temporada “está siendo positiva en todos los aspectos” y a nivel personal “las lesiones me están respetando y soy fuerte”, recordando que en la temporada pasada “me tocó sufrir y estuve sumando”. El capitán comentaba que “la gente sabe que me cuido, el míster confía en mí, los compañeros son todos un encanto y siempre trato de sumar.”

Esta última semana de entrenamientos “ha sido positiva”, donde este miércoles “tuvimos una sesión dura”, teniendo “ganas de competir”, al mismo tiempo que este partido será clave “para saber dónde queremos ir”, porque aunque la permanencia no está matemáticamente conseguida, el capitán se preguntaba si “¿somos ambiciosos o somos conformistas?”, reconociendo que en los partidos en el Pabellón de A Malata “los números son difíciles de mejorar”, mientras que fuera de casa “si se pueden mejorar”, por lo que Miguel consideraba que el equipo está en una fase en la que “debemos ser ambiciosos.”

Este primer partido tras el parón no será sencillo, visitando a un Jaén Paraíso Interior “que hace las cosas muy bien en su pista”, pero Miguel no dudaba en afirmar que veía al equipo “bien”, recordando que en los últimos partidos de la primera vuelta “fuimos ambiciosos y estuvimos cerca de lograr la clasificación para la Copa de España”, porque en caso de no ser ambiciosos “la temporada se hará muy larga.”

Héctor Souto: “Este partido lo llevamos bien encaminado”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Héctor Souto, suscribía todas las palabras dichas por Miguel. En estas dos semanas de parón liguero “hemos tratado de revisar los aspectos que hay que pulir un poco mejor”, reconociendo que “hemos trabajado bien”, por lo que este partido ante el Jaén Paraíso Interior “lo llevamos bien encaminado.”

Héctor Souto afirmaba que esta visita “será a una de las canchas más complicadas de la Primera División de la LNFS”, ante un Jaén Paraíso Interior “que ayer logró clasificarse para la final a cuatro de la Copa del Rey.”

El entrenador de O Parrulo Ferrol no cree que este partido copero le pase factura al Jaén Paraíso Interior, “van a competir los cuarenta minutos, como están acostumbrados”, basando su juego “en el balón parado y en la estrategia, tanto defensiva, como ofensiva”, siendo un equipo “con las ideas claras.”

Para este partido, Héctor Souto no podrá contar con Isma, el cual está en la recta final de su recuperación “esperando poder recuperarlo en pocas semanas”, como tampoco con Rahali, al cumplir el primero de los dos partidos de sanción tras su expulsión ante el Fútbol Emotion Zaragoza, como también será baja Diego Núñez, por motivos personales.