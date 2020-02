O Concello adxudica as obras de reparación do pavillón de Santa Mariña

O Concello de Ferrol, a través da concellería de Obras e Servizos, que dirixe Ana lamas, vén de adxudicar o proxecto de eliminación de pingueiras e cambio de portas no pavillón polideportivo de San Mariña. Unha actuación necesaria, explica a edil, tras a entrada de auga no interior do edificio. O contrato foi adxudicado á empresa Excavaciones Saavedra y López S.L. por un importe de 33.867,90 euros e con un prazo de execución de dous meses.

Esta intervención será a primeira que se executa no pavillón, unha instalación municipal que rexistra moito uso. O proxecto inclúe a substitución de dúas portas exteriores por outras novas antibandálicas e con dispositivos antipánico, a instalación de extintores e carteis indicativos da súa situación, a actualización das medidas antiincendios e a colocación de carteis homologados de saída.

A reparación en Santa Mariña inclúe tamén a substitución das pranchas de policarbonato na cuberta e na fachada norte, a reposición dun novo cumio, a revisión da totalidade dos parafusos con substitucións dos que estean deteriorados e a limpeza de cuberta, caneiros e baixantes. A intervención tamén recolle a reparación das pranchas de aceiro que presenten pingueiras e a substitución de parte dos caneiros e baixantes que estean deterioradas.

A concelleira Ana Lamas explicou que a reparación do pavillón da resposta a unha demanda veciñal que vén de tempo atrás. Esta intervención, engadiu, “é un exemplo máis da vontade do equipo de goberno de mellorar as instalacións deportivas da cidade”.