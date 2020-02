Germán Costoya reuniuse con dous verificadores do Ministerio do Interior

O concelleiro de Seguridade e Tráfico, Germán Costoya, mantivo esta semana no pazo municipal unha reunión con dous representantes do Ministerio de Interior, Adela Fernández e Serafín Antoñón, ambos dous verificadores de traballos en beneficio da comunidade. Tamén estivo presente o coordinador deSeguridade, Santiago Troitiño.

Trátase do primeiro encontro de seguimento despois de que o Concello de Ferrol establecese un convenio co Ministerio do Interior, a través da Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, e aprobado no pleno de outubro para que seis penados realicen ditos traballos no Concello.