Fuentes sanitarias niegan la existencia de un contagiado del coronavirus en Ferrol. Indican que se trata de un bulo

Fuentes del area sanitaria de Ferrol han desmentido a Galicia Ártabra la existencia de un contagiado por el coronavirus según noticia que estos días está circulando por algunas redes sociales.

«Se trata de un bulo, no hay ningún afectado» señalaron estas fuentes ante la noticia que circula y en la que se dice que en los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» se encuentra «aislado un joven que ha estado en China y que está afectado por el virus según se pudo comprobar después de hacerle diversas pruebas»..

El mensaje que circula, con voz de mujer y en gallego dice «Boas compañeiras. Hai un aillado en urxencias. Un rapaz que veu de China. Non é bulo nin é conto porque eu estou no grupo de auxiliares do hospital e polos contactos que fago alí unha das compañeiras acaba de poñelo no noso grupo e está aillado en urxencias , fixeronlle as probas e deron positivas en coronavirus. Evitade o que máis poidades levar nenos pequenos e familiares e evitar ir a urxencias salvo que sea moi necesario».

Desde las mismas fuentes sanitarias se tranquiliza a la población y señalan que si se hubiera dado algún caso sospechoso desde la Consellería se informaría de inmediato y ya se hubieran tomado las medidas necesarias.