O Parrulo Ferrol cerca de puntuar en su visita al Jaén Paraíso Interior

Ha estado muy cerca O Parrulo Ferrol de puntuar a domicilio, cayendo por un ajustado 3-2 en su visita al Jaén Paraíso Interior, en la 21º jornada de la Primera División de la LNFS, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de La Salobreja (Jaén).

El partido empezaba con el Jaén Paraíso Interior queriendo tener el control del balón y con O Parrulo Ferrol luchando por todas las posesiones. El primer aviso lo daban los locales a los dos minutos, en una doble oportunidad de Piqueras y Carlitos, pero Chemi estaba atento bajo palos.

El juego avanzaba, llegando las primeras rotaciones, incluyendo el debut de Hoa en competición oficial con O Parrulo Ferrol, con el juego igualándose sobre la pista, teniendo Hélder una buena ocasión al contragolpe, pero Carlitos lograba llegar justo a tiempo para cortar la jugada, mientras que los locales respondían en una rápida jugada en superioridad tras un robo, pero Chemi lograba evitar el tiro de Víctor Montes. El Jaén Paraíso Interior estaba llegando con peligro, porque en la siguiente llegada, Mauricio enviaba un balón al palo.

Los ferrolanos pedían tiempo muerto en la recta final del periodo, algo que servía para subir líneas, con un centro de Hélder que despejaba Carlitos y se iba al palo, mientras que Miguel la tenía en un contragolpe, pero Gozi adivinaba las intenciones. A punto de llegar al último minuto, O Parrulo Ferrol hacía la sexta falta y esto no lo desaprovechaba Carlitos para marcar el 1-0 desde el punto de doble penalti. Los ferrolanos intentaban sorprender con el juego de cinco con Chemi en los últimos segundos, pero con esta mínima ventaja local el partido se llegaba al descanso.

Tras la reanudación O Parrulo Ferrol quería incomodar a los locales jugando de cinco con Chemi y gracias a esto lograban empatar el partido con un gol de Saura. Los ferrolanos se metían de lleno nuevamente en el partido, ante un Jaén Paraíso Interior que tuvo una buena ocasión con un tiro de Campoy que detenía Chemi, pero en la siguiente oportunidad no perdonaban al aprovechar un fallo defensivo de los ferrolanos para que Dani Martín anotase el 2-1.

O Parrulo Ferrol no bajaba los brazos, continuando peleando en todas las jugadas, teniendo Miguel una gran ocasión para empatar al segundo palo, pero no llegaba a concretar en su disparo, mientras que tan solo unos segundos después Adri le ponía un centro a Saura desde la línea de fondo, pero no lograba llegar. El esfuerzo de los ferrolanos tenía su recompensa con un tiro de Hélder, que era golpeado por un jugador local, acabando dentro de la portería y empatando el partido con el 2-2.

El partido llegaba a sus últimos minutos y el Jaén Paraíso Interior decidía arriesgar, sacando a Campoy como portero-jugador, dándole este juego de cinco sus frutos al marcar Dani Martín el 3-2. Ahora era O Parrulo Ferrol quien tenía que jugársela para buscar el empate, con Miguel como portero-jugador, pero a pesar de que los ferrolanos lo intentaron, el Jaén Paraíso Interior realizaban un buen trabajo defensivo del juego de cinco, por lo que este 3-2 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol continúa con 23 puntos, en el 10º puesto de la tabla. Este miércoles volverán a jugar los ferrolanos, recibiendo al Jimbee Cartagena, en la 20º jornada de la Primera División de la LNFS, que se disputará a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Jaén Paraíso Interior: Gozi, Mauricio, Piqueras, Alan Brandi, Michel – también jugaron – Campoy, Dani Martín, Víctor Montes, Bingyoba, Carlitos y José Mario.

O Parrulo Ferrol: Chemi, Adri, Saura, Miguel, Hélder – también jugaron – Iago Rodríguez, Takita, Hoa y Morioka.

Árbitros: Blas Alonso y Romero Candela (Comité castellano manchego) Amonestaron a los visitantes Adri, Hélder e Illi. Expulsaron, por roja directa, al entrenador local Dani Rodríguez.

Goles: 1-0 Carlitos (doble penalti) min.18, 1-1 Saura min.23, 2-1 Dani Martín min.26, 2-2 Hélder min.32, 3-2 Dani Martín min.38

Pabellón: La Salobreja (Jaén).