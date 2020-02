O Concello e as asociacións culturais unen esforzos para homenaxear a Carvalho Calero

A concelleira de Economía, Facenda e Promoción Económica, María Teresa Deus, e o de Cultura e Educación, Antonio Golpe, mantiveron unha reunión con representantes dunha ducia de asociacións culturais para coordinar e poñer en común os actos previstos con motivo do Día das Letras Galegas, que este ano homenaxea ao escritor ferrolán Ricardo Carvalho Calero.

Asistiron á reunión de traballo membros da Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística, da Cig Ensino Correlingua, da asociación cultural Ferrolterra Antiga, Muíño do Vento, Ti e máis Eu Teatro, Federación de Teatro Amador Galego Amatega, asociación xuvenil Agarimo de Catabois, agrupación musical Nuestra Señora del Carmen, agrupación musical Sons do Día, asociación Medulio e representantes das asociacións corais Alecrín e a polifónica ferrolana A Magdalena.

A concelleira Deus destacou a “boa disposición” dos asistentes á reunión para “colaborar conxuntamente” no desenvolvemento das actividades ao redor de Carvalho Calero e explicou que moitas delas xa están a realizar diferentes iniciativas en colaboración co Concello. Outras “ofrecéronse a traballar con nós”, dixo.

Deus lembrou que os actos en recordo do escritor ferrolán comezaron coa inauguración da exposición sobre a súa vida e obra, que pode visitarse no centro cultural Torrente Ballester ata o 31 de maio, e desde entón o Concello “traballa para difundir a obra do autor ferrolán e darlle o recoñecemento que merece”.

Tras a reunión coas asociacións culturais, nos próximos días os edís reuniranse tamén cos representantes das asociacións veciñais co mesmo obxectivo, traballar de forma coordinada nos actos conmemorativos.