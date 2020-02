Gonzalo Caballero visita a los socialistas ferrolanos en el inicio de la precampaña

Empieza el camino para las elecciones autonómicas del 5 de abril y este miércoles el candidato del PSdeG PSOE a la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, se reunía con integrantes de la ejecutiva del partido en Ferrol y del gobierno municipal, en el Ateneo Ferrolán.

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, agradecía esta visita a la ciudad, deseando que Gonzalo Caballero sea el próximo presidente de la Xunta, al ser un candidato “que coñece a cidade de Ferrol e os seus problemas”, en una reunión que ha servido “para recordarlle as cousas que son importantes.”

En estas elecciones autonómicas “os galegos e galegas temos que decidir as cousas de Ferrolterra claves” como es el caso del empleo, los servicios públicos de la ciudad o los problemas de la pérdida de población y población envejecida.

Al mismo tiempo, Ángel Mato, comentaba que se había hablado “dunha interlocución da Xunta” en materia industrial, que sirva como conexión entre el gobierno de Ferrol y el gobierno central “porque a Xunta non está tendo un papel activo neste problema.”

Gonzalo Caballero: “Esta é unha oportunidade histórica nesta cidade”

El candidato a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, comentaba que desde que Ángel Mato asumió la alcaldía de la ciudad “hai un gran futuro de cidade” y en estas elecciones autonómicas los socialistas quieren “construir unha nova Galicia ante o proxecto vello de Feijoo”, por lo que era “unha oportunidade histórica nesta cidade.”

Este domingo será un día importante para el PSdeG PSOE, al presentarse oficialmente la candidatura de Gonzalo Caballero para las elecciones autonómicas, en un evento que tendrá lugar en el Multiusos Fontes do Sar (Santiago de Compostela), donde contarán con la presencia del secretario general del PSOE y Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Gonzalo Caballero pedía que el próximo 5 de abril “unha gran movilización en Galicia” en una campaña electoral que Feijoo “quere pasar de puntillas.”

El socialista comentaba que el PP “está acomplexado porque a nova Galicia non quere recortes e retrocesos”, mientras que Feijoo “pretende agachar as siglas do PP, tratando de agachar a dereita e extrema dereita”, afirmando que VOX “lle dará os votos a Feijoo se os precisa.”

A nivel ferrolano, la ciudad “foi abandoada por Feijoo en once anos e as noticias sempre foron malas”, recordando también lo sucedido con las fragatas F110 “onde o ministro de Rajoy as tivo gardadas nun caixon por intereses espurios.”

En caso de lograr la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero comentaba que “dende a lealtade, imos esixir ao goberno de España todo o compromiso con Ferrol”, porque Feijoo “so quere a confrontación e o diálogo, polo que non vale como interlocutor co goberno central.”

En relación a la sanidad de la ciudad “fan falla recursos humanos”, afirmando que Feijoo “meteu a sanidade galega na UCI e nos queremos defender a sanidade”, mientras que en política social “hai que resolver o déficil en prazas dos centros de día.”

En materia de infraestructuras, Gonzalo Caballero prometía el proyecto de vía de alta capacidad en la costa en la zona norte “o cal queremos ter no primeiro ano.”

Gonzalo Caballero también hacía referencia a la situación del naval gallego, criticando la promesa de los veinte buques de Pemex en los astilleros gallegos firmados por Feijoo “e ahora a persoa coa que se sacou a foto foi detida en España fai uns días”, recordando que uno de los buques “está parado en Barreras.”

El candidato socialista quería agradecer el trabajo de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, “por todo o que está a facer por Ferrol”, en contrario de lo que quiere realizar VOX en Andalucía “querendo levarse para alí as fragatas e Feijoo non sabe dicirlle a Casado que ten que romper os pactos con VOX.”

Presupuestos en Ferrol y crisis del PSOE de Fene

Al mismo tiempo, Gonzalo Caballero era preguntado por los presupuestos municipales del Concello de Ferrol “van a ser bos para a cidade e vanse a presentar nos vindeiros días”, sugiriendo un apoyo de los grupos de la izquierda para que sean una realidad.

El secretario general del PSdeG PSOE no quiso hacer declaraciones respecto a la crisis actual de la agrupación socialista de Fene, remitiendo a los medios de comunicación a la propia agrupación para encontrar “a mellor resposta ao estar eu centrado nunha campaña ilusionante.”