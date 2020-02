Máis de 600 persoas integrarán as comparsas que participarán o luns na gala do entroido

Máis de seiscentas persoas formarán parte das comparsas que o próximo luns, 24 de febreiro, a partir das 18.00 desfilarán entre a praza de España e a de Amboage, onde ás 19.30 comezará a gala de entroido. En concreto, son 641 os membros dos grupos, 361 deles adultos e 280 menores de idade. Entre as agrupacións inscritas figuran seis de Ferrol: a da Asociación Sociocultural ASCM, co nome de Os Colludos, composta por 27 adultos e 6 menores; a de Fanpa Ferrolterra Concepción Arenal, As Máis Mellores, con 7 adultos e 9 menores; a de OJE Ferrol, Extrojerrestres, con 15 adultos e 15 menores; a do Colectivo Sociocultural A Revolta, Sétimo Continente, con 43 adultos e 37 menores; a da ANPA Belén, A Monstruosa ANPA Belén, con 26 adultos e 37 menores e a da ANPA do CEIP de Pazos, Entroideiros de Pazos, con 19 adultos e 18 menores.

Do veciño concello de Narón hai apuntadas outras seis comparsas: a de Semente de Trasancos, Semente de Trasancos, con 17 adultos e 9 menores; a da Asociación As Xoaniñas de Chao, A Tribu das Xoaniñas, con 16 adultos e 9 menores; a da Sociedad Cultural Areosa, Os Parrandolos, con 32 adultos e 22 menores; a da Asociación Tróupele Tróupele, Tróupele Tróupele, con 19 adultos e 14 menores; a da Asociación Comparsa Os Argalleiros, Os Argalleiros Trotamundos, con 45 adultos e 10 menores, e a da Asociación Cultural Quenindiole, Cingaranza (Vinde Vindo), con 26 adultos e 16 menores.

De Fene participará a da Asociación Juvenil Paso a Paso, Fantasía Punky Paso a Paso, con 20 adultos e 61 menores; de Valdoviño, a de ACR Os Amigos, Os Trastos, con 19 adultos e 9 menores, e de Neda, a da Asociación Andaina A Canteira do Puntal, Urxencias da Canteira, con 30 adultos e 5 menores.