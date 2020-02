O goberno local supedita a posible firma dun convenio sobre o CHUF a que a Xunta reverta na cidadanía os beneficios que obteña

O concelleiro de Urbanismo, Julián Reina, presidiu a comisión informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Servizos, Obras, Seguridade e Contratación que tivo lugar esta mañá no pazo municipal. O edil deu resposta ás preguntas da oposición, entre elas ao estado no que se atopa a posible firma dun convenio coa Xunta sobre o CHUF.

Neste senso, Reina lembrou que a ampliación do hospital tramitouse a través da Lei de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese e o Concello, a través da concellería de Urbanismo, desbloqueou o proxecto para axilizar o inicio das obras. “Foi unha prioridade absoluta para esta corporación municipal desde o principio do noso mandato dar luz verde ao goberno autonómico para que comezara a ampliación do CHUF”, recalcou o edil. O concelleiro explicou que unha vez iniciados os traballos o goberno local supedita a rúbrica dun posible convenio coa Xunta a que esta reverta na cidadanía os beneficios que obteña do mesmo a través, por exemplo, da participación no financiamento da obra do aparcadoiro que o Concello vai a construír nas inmediacións do centro hospitalario. Esta contribución da Xunta podería servir para dispoñer de máis prazas e habilitar un espazo específico para os traballadores do hospital Naval.