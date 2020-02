Rey Varela: “Los números no engañan: una cosa son los cuentos y otra las cuentas”

El portavoz del grupo popular José Manuel Rey Varela compareció este miércoles ante los medios de comunicación para hacer un balance de lo que ha sido la política económica y la liquidación del presupuesto de 2019. El líder de los populares afirmó que “los números no engañan” y aseguró que el año 2019 “se convirtiera en el peor año en términos económicos para la ciudad de Ferrol”, así Rey Varela recordó que desde que Ángel Mato llegó a la alcaldía «más personas se han ido al paro, han cerrado más comercios, no se aprecia crecimiento económico alguno y tenemos las peores tasas de actividad y de ocupación de Galicia«.

Política continuista

El portavoz popular aseguró que “una cosa son los cuentos, y otra muy distinta las cuentas, y desgraciadamente tenemos un gobierno que no sabe gestionar y por eso todo sigue igual que en el anterior mandato”. Rey Varela recordaba la rueda de prensa realizada por su grupo en el año 2018, «que podría ser la misma en el día de hoy» ya que “la ejecución del presupuesto del año 2019 ha sido peor que la de Jorge Suárez. Los populares mostraron las cifras en donde se refleja que en el año 2019 solamente se ejecutó el 65,35% del presupuesto, los peores datos de ejecución de un presupuesto municipal”.

El líder de los populares aseguró que “entendemos perfectamente que Ángel Mato tenga muchísimas mas coincidencias con el BNG y Ferrol en Común, porque lo apoyaron y porque los números demuestran que siguen la misma gestión económica, y eso no es bueno para Ferrol”.

El portavoz popular aseguró que esta situación «no es nada beneficiosa para una ciudad que necesita de inversiones para cambiar la situación en la que se encuentra«, y lamentó que “Ángel Mato dejara de invertir 13 millones de euros en la ciudad”. Rey Varela criticó el estado en el que se encuentran los servicios municipales y la «inacción» por parte del gobierno de solucionar los problemas, “en el año 2019 la partida 153 destinada a vías públicas contaba con un presupuesto de 5,8 millones de euros, del que dejaron sin gastar 4,4 millones” criticando que “desde el gobierno se vende como un Plan Express una inversión de 6.000€ con meros aportes de aglomerado en frío que ocasionará que los baches vuelvan a salir en unas semanas”.

Rey Varela también alertó de la retirada de 200.000€ de la partida 171 de parques y jardines de la que únicamente gastaron el 50% y de la que dejaron sin invertir más de 700.000€, por lo que “se puede entender que no exista mantenimiento de los servicios públicos y no se haga nada por revertir esta situación”.

Según Rey Varela “estos datos reflejan la falta de ideas, de liderazgo y de capacidad de gestión para ejecutar un presupuesto municipal, realizar inversiones en la ciudad y ejecutar medidas que ayuden a la generación de empleo y el crecimiento económico de la ciudad” advirtiendo que su grupo ya venía avisando de las consecuencias de no presentar unos presupuestos en el año 2019, de no crear nuevas plazas de empleo público con esos presupuestos y de no aprobar unas nuevas ordenanzas fiscales.

“Nos ofrecimos a ayudar porque tenemos una responsabilidad como grupo mayoritario, aunque estamos en la oposición, pero la realidad es que nosotros no podemos hacer más porque Ángel Mato no nos deja, piensa más en clave partidista que en Ferrol” aseguró Rey Varela.

Falta de transparencia

“Nos parece inédito que el gobierno no comparezca para explicar la liquidación del presupuesto, que es la plasmación en números de su gestión” aseguró Rey Varela, que lamentó el «desconocimiento del alcalde y de su gobierno acerca de las consecuencias de incumplir la regla de gasto, ya que la primera consecuencia es la obligación de aprobar un Plan Económico-Financiero«.