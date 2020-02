Sofocado el incendio en una vivienda en Chanteiro, Ares

Sobre las tres y media de la madrugada de este jueves se declaró un incendio en la cocina de una vivienda unifamiliar en el lugar Salueiras, frente a la playa de Chanteiro, en Ares y tras una llamada al CAE-112 se mobilizaron de inmediato los efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES- de Mugardos.

(Fot-GES)El fuego se inició en un frigorífico en la cocina de la vivienda y se fue extendiendo al igual que la gran cantidad de humo que se había generado y que se extendió por las diversas dependencias. Suerte que el matrimonio residente se despertaron y pudieron abandonar la vivienda ayudados por un vecino a la vez que intentaron sofocar las llamas hasta la llegada del GES.

Los efectivos del GES comprobaron que en el interior no había ninguna persona y que los dos residentes no necesitaban asistencia sanitaria por lo que no fueron necesarios los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Tras cortar el suministro de electricidad y agua procedieron a apagar las brasas y airear la vivienda, finalizando su labor tras dos horas de trabajo.

También hicieron acto de presencia efectivos de la Guardia Civil y de Protección Civil de Ares. Aunque se alertó a los Bomberos de Ferrol no fue necesaria su intervención.Se registraron importantes daños materiales en la zona de la cocina.

Se señala que «la cantidad de humo que había en las habitaciones era grande y hubo mucha suerte porque pudo haber provocado algo lamentable para el matrimonio residente si no llegan a despertarse»