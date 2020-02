O espectáculo “Hambre” chega mañá ao escenario do Torrente Ballester cargado de teatro, música en directo e gastronomía

A oferta cultural programada polo Concello de Ferrol continúa esta fin de semana con dous novos espectáculos. Mañá venres, ás 20.30 horas, terá lugar no centro cultural Torrente Ballester a representación de Hambre, unha comedia da compañía La Líquida da man do actor David García-Intriago dirixida ao público a partir dos 16 anos. O obra consigue unir teatro, gastronomía e música en directo (violonchelo o violín) para encher espíritos, estómagos e conciencias.

Un viaxe cargado de humor da man da novela O Quixote que busca confirmar iso de que a risa é o alimento da alma e que a cultura é o único que nos pode salvar. As entradas custan 6 euros e as entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Teatro Jofre e no Torrente Ballester o mesmo día da función desde as 19 horas.

O domingo 23, ás 18 horas, o Teatro Jofre acollerá a obra teatral As pitas baixo a choiva, da compañía Ghazafelhos. Trátase dun texto de Pepablo Patinho baseado no relato de Ricardo Carvalho Calero coa presenza de algúns personaxes que recordan as súas obras As Xentes da Barreira, O Lar de Clara, O país de Erika e Aos Amores Serodios. O espectáculo é para un público familiar e conta a historia de Ludivina e Tereija, dúas pitas que viven no curral da Barreira que agardan a visita de Ricardiño, o neno que a veces xoga con elas. Tamén esperan que ese dia choiva, pois cando iso ocorre o pequeno tolea e perségueas ate pechalas no curral. O espectáculo é gratuíto e as entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Teatro Jofre. O horario de atención ao público é de martes a venres de 11 a 13 horas e de 18 a 20 horas. Sábados, domingos e festivos de función abrirá de 11 a 13 e pola tarde dende dúas horas e media antes do inicio da mesma.