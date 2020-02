O pleno municipal aproba unha bonificación no recibo do lixo

O pleno da corporación municipal celebrou hoxe a partir das 14.30 horas unha sesión extraordinaria para tratar, como punto único da orde do día, a “Proposta de modificación da Ordenanza núm. 1 reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario correspondente aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e corrección de erros”, que se traduce no traslado a un dos recibos do lixo deste ano da bonificación do 10 % realizada pola Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) na factura ao Concello. Os concelleiros de PSOE (7), FeC (3) e BNG (2) votaron a favor, mentres que os do PP (12) abstivéronse.