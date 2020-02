El Concello de Ferrol presenta el borrador de presupuestos de 2020

Este viernes el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, acompañado de su equipo de gobierno ha presentado el borrador de presupuestos del Concello de Ferrol para el año 2020, con una cuantía de 64.555.456,06 euros, lo que supone un 14,72% de aumento respecto a 2018, exactamente en 8,2 millones de euros.

Este es un proyecto de presupuestos “ambicioso, que pretende resolver os problemas de cidade”, afirmaba Ángel Mato, basados en tres pilares básicos “sendo uns orzamentos responsables, atendendo as necesidades máis importantes que ten Ferrol en infraestructuras, son realistas e emprendedores”, donde el objetivo del gobierno municipal es “mellorar no día a día o servizo para as persoas.”

En este borrador de presupuestos hay destinados 12.267.500,46 euros en materia de inversiones, siendo un incremento del 86,30% respecto a 2018, siendo este aspecto importante porque “para construir un proxecto de cidade hay que construir en todos os barrios”, con 5,7 millones de euros dedicados en este aspecto, con un incremento del 500% en proyectos urbanísticos.

En este primer borrador de presupuestos del mandato, Ángel Mato manifestaba que su gobierno quiere “hacer este primer año la mayoría de las inversiones, sobre todo en espacios vitais para a cidade.” En este 2020 está presupuestada como mayores inversiones la rehabilitación de Recimil (con 2,5 millones de euros), la recuperación de FIMO (con 1,2 millones de euros), la construcción del centro cívico de Ultramar (con 0,6 millones de euros) o la aportación municipal para la reconstrucción de la casa de Carvalho Calero (con 0,6 millones de euros).

Entre los proyectos urbanísticos que también tendrán inversiones están, entre otras, el parque de Fontelonga, parque do Montón, rúa San Francisco, Praza Vella, Aparcamento e parque no 1008, travesía de Batallóns, Nave provisional, 2º fase rúa Venezuela, tapón de Sartaña ou parque vías de tren. Mención especial a la Plaza de España, donde el gobierno municipal quiere realizar mejoras “nas deficiencias que hay na saída do túnel cara a avenida das Pías” prespuestando una “renovación urbana, porque está bastante deteriorado este tramo.”

Otro aspecto importante de los prespuestos es el destinado a servicios y mantenimiento del Concello de Ferrol, con una dotación de 15.600.000 euros, en el que está incluida una partida de 1,4 millones en conservación de vías, 1,5 millones en el mantenimiento de edificios y 1,3 millones para actuaciones en el rural.

Ángel Mato también hacía referencia al área de Bienestar Social, con 3,8 millones en atención a la dependencia, lo que supone un aumento del 35%. En este apartado, el alcalde afirmaba que los ayuntamientos “non podemos facer todo o esforzo en dependencia e precisamos a axuda de outras administracións”, con el objetivo de “poder ter máis prazas neste servizo.”

En seguridad y movilidad el gobierno municipal presupuesta 1,6 millones de euros en vigilancia, seguridad viaria y regulación de aparcamiento, con un incremento del 45%.

Estos presupuestos también incluyen partidas para el saneamiento de Serantes y A Cabana, compromiso con los programas de igualdad, aumento del presupuesto en la Casa de Acollida, impulso del área de Promoción Económica, proyecto para inventariar el patrimonio municipal, primera partida propia para el Patrimonio Histórico, incremento del presupuesto destinado a turismo, actualización y potenciación del Centro Cultural Torrente Ballester, continuidad en las mejores en los mercados municipales y la construcción de nuevos parques caninos.

En estos presupuestos también están incluidos todos los servicios que, a día de hoy, están sin contrato en vigor, siendo esto “un proxecto plurianual”, debido a que el proceso administrativo para poder realizar cada uno de los contratos de manera individual “leva o seu tempo”, pero intentarán tener la mayoría de ellos “durante este ano.”

Ángel Mato reconocía que estos presupuestos “son los más altos de los próximos años”, por lo que el Concello de Ferrol tendrá que endeudarse “en vez de saneair máis o Concello”, algo que no es preocupante “porque o Concello de Ferrol está pouco endebedado e hay que invertir na cidade”, por lo que se solicitará una línea de crédito de siete millones de euros, tal y como afirmaba la concejala de Economía, María Teresa Deus.

Ausencia de partida del convenio con el Ministerio de Defensa

En este borrador de presupuestos no está incluida ninguna partida para el convenio con el Ministerio de Defensa, aunque Ángel Mato reconocía que este convenio “es uno de los compromisos del gobierno”, con una última inversión para finalizarlo de 12 millones de euros “polo que é unha cuantía pequeña.”

Conversaciones con todos los grupos municipales

Previamente a esta rueda de prensa, el alcalde de Ferrol había mantenido una junta de portavoces con el resto de grupos municipales para hacerles llegar este borrador de presupuestos.

Ángel Mato reconocía que será importante “conversar con todos os grupos” y su obligación como alcalde es “negociar con todos” para conseguir que estos presupuestos sean aprobados, siendo ahora el momento “para que todos os grupos demostren o seu compromiso por Ferrol, non é o mesmo falar que traballar pola cidade”, porque los ferrolanos “non teñen que sufrir as nosas diferencias.”