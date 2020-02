Iván Rivas: “Estos orzamentos supoñen un avance”

Este viernes el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, presentaba el borrador de presupuestos para el 2020 y previamente se los hacía llegar a todos los grupos municipales.

Para el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas este documento “é un avance respecto a política de austeridade económica desenvolvida polo PP e Ferrol en Común o longo dos últimos oito anos”, pareciéndoles “positivo” que el gobierno municipal “asuma unha das reivindicacións do BNG respecto a necesidade de contratar un préstamo para facer investimentos.”

Al mismo tiempo, a los nacionalistas les preocupa que “o goberno firme nos documentos que van adxuntos os orzamentos que cumprirá cos límites de austeridade orzamentaría impostos pola Lei de Estabilidade”, porque “non executará máis do 30% dos novos investimentos”, lo que serían 5,63 millones de los 12,26 millones previstos.

Iván Rivas afirma que “aceptaríamos esta afirmación si se fai co obxeto de pasar por enriba dos límites establecidos pola lexislación estatal, pero non como obxetivo real, porque se fose así estaríamos enganando aos veciños con investimentos que non serán plasmados.”