Partido importante para O Esteo ante el Piensos Durán Albense

O Esteo recibe este sábado al Piensos Durán Albense, terceros clasificados en la 22º jornada en la 2º División «B» de fútbol sala, en un encuentro programado para las seis de la tarde en el Pabellón Municipal de As Pontes.

Partido vital en las aspiraciones del conjunto pontés para seguir entre las cuatro primeras posiciones de la tabla clasificatoria que dan derecho a jugar el playoff de ascenso a Segunda División.

Los de As Pontes tendrán enfrente a un conjunto que llega a este encuentro en circunstancias similares a ellos ya que ambos fueron derrotados a domicilio la pasada jornada. O Esteo caía derrotado en Valladolid ante el Unión Arroyo en un encuentro marcado por las excesivas tarjetas mostradas por el dúo arbitral a los jugadores ponteses que, sin duda alguna, influyeron en el desarrollo del encuentro y los Alba de Tormes fueron derrotados en su visita al Pizarras Los Tres Cuñados por 5-3, lo que le ha relegado a la tercera posición.

Los dos equipos ya saben que el Leis Pontevedra, segundo clasificado, ha ganado su encuentro de esta jornada disputado en la noche del jueves ante la S.D. Xove por lo que el encuentro de este sábado en As Pontes cobra especial relevancia ya que todo lo que no sea ganar hará descolgarse a uno u otro equipo de la lucha por la segunda plaza, plaza que da derecho a jugar la primera eliminatoria de ascenso en casa y por la que están peleando varios equipos.

El Piensos Duran Albense F.S. es un conjunto formado en su mayoría por jóvenes jugadores, muy intensos, tanto a nivel defensivo como ofensivo, que no dan un balón por perdido durante todo el encuentro. En sus filas también tiene jugadores experimentados en la categoría y en categorías superiores. Esta mezcla hace que sean letales al contragolpe y que ejecuten muy bien las jugadas de estrategia a balón parado, lo que obligará a los jugadores que dirige Oscar Vigo a no perder la concentración en ningún momento del encuentro sino quieren verse sorprendidos por un equipo que, al igual que los de As Pontes, buscará la victoria desde el minuto uno.

Los jugadores de O Esteo quieren seguir haciendo del pabellón pontés un fortín, en donde no conocen la derrota desde la segunda jornada del campeonato, para ello saben que tendrán que realizar un encuentro muy intenso tanto a nivel ofensivo como defensivo tratando de no dejar pensar a los jugadores rivales y aprovechar bien las jugadas de ataque para intentar que los tres puntos se queden en As Pontes.

En el encuentro de ida jugado en Alba de Tormes, los de As Pontes eran derrotados por 8-3 en un partido al que acudía con pocos efectivos y donde fue siempre a remolque en el marcador.

En principio para la disputa de este encuentro Óscar Vigo tiene la baja segura de Cokito, por motivos personales. La buena noticia es la presencia entre los convocados de Matos, que vuelve a una convocatoria después de dos y medio ausente por una lesión de tobillo. Completan la lista los jóvenes jugadores Xan y el cadete Pablo Casal. En el caso de Xan esta es su segunda convocatoria oficial y la primera para Pablo Casal, aunque ambos jugadores ya fueron convocados por técnico pontés para el encuentro amistoso jugado hace dos semanas ante la selección de Japón.