Estudantes dos CEIP Manuel Masdías e Pazos participarán nos intercambios escolares do Eixo Atlántico

O Concello de Ferrol participará este ano por primeira vez nos intercambios escolares “Vivir nos municipios do Eixo Atlántico” entre un colexio ferrolán e outro de Vila Real (Portugal). Trátase dunha iniciativa que pretende promover entre os estudantes e docentes o coñecemento do seu municipio, dos integrantes no organismo e do seu patrimonio.

Ferrol estréase neste proxecto didáctico dirixido a alumnos de 5º e 6º de primaria, ao que se presentaron 8 dos 10 colexios públicos da cidade. Catro fixérono de forma individual e outros catro en parellas porque non chegaban aos 27 alumnos necesarios para participar no intercambio. Deste modo optaron a este programa os centros Juan de Lángara, Isaac Peral, Esteiro e Cruceiro de Canido. A Laxe presentouse con Recimil e Pazos con o centro Manuel Masdías.

Na mañá de hoxe realizouse no pazo municipal o sorteo do centro ferrolán que participará no intercambio, e saíu como gañadora a candidatura conxunta presentada por os CEIP Pazos e Manuel Masdías. Un total de 27 alumnos destes centros acompañados por dous profesores e unha técnico municipal viaxarán a Vila Real entre o 20 e 22 de maio. Pola súa banda, os estudantes portugueses visitarán Ferrol del 28 ao 30 de abril.

Agora, os 27 alumnos gañadores deberán realizar un traballo sobre Ferrol como ferramenta para exercer como anfitrión cando reciba ao grupo de Vila Real e outro sobre o municipio portugués como equipo visitante á cidade do país veciño.

No sorteo celebrado hoxe estiveron presentes o concelleiro de Educación e Cultura, Antonio Golpe; a representante dos directores dos ceip no Consello Escolar e directora do colexio de Recimil, Genoveva Valerio; a técnico municipal de Educación e unha traballadora municipal.