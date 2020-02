Los socialistas ferrolanos eligen este martes candidatos para las listas electorales

Según un acuerdo de la ejecutiva del Partido Socialista de Ferrol, reunida en la tarde del pasado jueves, día 20, a las ocho de la tarde de este martes, día 25 se celebrará una Asamblea de afiliados para la elección de los candidatos propuestos para formar parte de las listas electorales de cara a los comicios autonómicos de 5 de abril .

Tres son los afiliados socialistas que se presentan como posibles candidatos, Manuel Santiago (ex concejal), Julio Barros (actual secretario de estudios y programas de la ejectiva local y ex senador) y Bruno Díaz Doce (secretario de economía de la ejecutiva gallega y ex concejal). Según comentan diversos afiliados, el primero de los candidatos cuenta con el apoyo de Ángel Mato, mientras que Barros y Díaz con el de la secretaria local, Beatriz Sestayo.

Los tres candidatos se han dirigido mediante un comunicado «de presentación» a los afiliados, exponiendo sus proyectos y pidiendo la asistencia a la asamblea.