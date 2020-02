O prazo de inscrición para as rondallas que queiran participar na Festa das Pepitas remata o día 4

O prazo de inscrición para as rondallas que queiran participar na Festa das Pepitas deste año, que terá lugar o día 18 de marzo, remata o próximo día 4 (incluído) e deberá formalizarse a través do Rexistro Xeral do Concello.

A cita comezará ás 17 horas no Teatro Jofre coa celebración do acto institucional e a actuación da rondalla Club de Campo. Ás 18 horas as agrupacións percorrerán o centro da cidade e ás 19.30 horas a Praza de Amboage acollerá a actuación das rondallas.

As normas para formar parte da celebración, declarada de Interese Turístico de Galicia, están publicadas no Taboleiro de Anuncios da web do Concello de Ferrol. (https://www.ferrol.gal/Sede/TaboleiroAnuncios)