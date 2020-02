Mato chama no acto en memoria de Amor Deus a defender os dereitos dos traballadores e a liberdade como fixo o que foi secretario xeral de CC.OO.

O Concello de Ferrol realizou esta mañá unha ofrenda floral no monolito en memoria de Manuel Amor Deus, na confluencia da rúa de Mendizábal coa estrada de circunvalación. Durante o acto, no que participaron o alcalde, o primeiro tenente de alcalde e membros dos grupos políticos municipais, Ángel Mato chamou a defender os dereitos dos traballadores e a liberdade do mesmo xeito que o fixo Amor Deus “durante toda a súa vida”. O rexedor destacou da figura do sindicalista que “ergueu a voz cando facelo significaba pagar moi caro, como pagou el”, e que, tras pasar polo cárcere e converterse en secretario xeral de Comisións Obreiras de Galicia, regresou ao seu posto de traballo a finais dos anos oitenta, “o que non lle impediu emprender outras loitas”, dixo en referencia á batalla legal que librou durante os últimos anos da súa vida polas consecuencias do traballo con amianto entre os empregados dos estaleiros. Ao final do acto, o alcalde e o fillo de Amor Deus depositaron un ramo de flores ao pé do monolito, e tras eles, os demais asistentes deixaron rosas brancas e vermellas.