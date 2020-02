Los socialistas ferrolanos eligen por abrumadora mayoría a Bruno Díaz para la candidatura de las autonómicas

Los socialistas ferrolanos acudieron ante las urnas en la jornada de este martes con el fin de elegir a los afiliados que serán propuestos a la nacional gallega para ser incluidos en la lista electoral por A Coruña a las próximas elecciones al Parlamento de Galicia, previstas para el 5 de abril. Por una gran mayoría fue elegido Bruno Díaz Doce secretario de economía de la ejecutiva gallega y ex concejal seguido de Paloma Rodríguez, miembro de la ejecutiva local, que contaban con el apoyo de Beatriz Sestayo, secretaria de la local y de los miembros de la misma.

Una asamblea celebrada a las ocho de la tarde en el salón de actos de la sede de la UGT local que ha servido para demostrar que Beatriz Sestayo «sigue cabalgando» toda vez que su candidato ha logrado 75 votos de los 94 asistentes a la asamblea.

Cinco fueron los candidatos que se presentaban por Ferrol, Bruno Díaz; el ex senador Julio Barros ambos apoyados por Sestayo; Manuel Santiago que contaba con el apoyo del alcalde, Ángel Mato; así como dos mujeres , Paloma Rodríguez Vázquez y Ana Isabel Galego Rodríguez. Asimismo se proponían posibles candidatos de otros lugares de la provincia.

Los resultados oficiales son los siguientes

-Bruno Díaz Doce (Ferrol)-75 votos.

´-Paloma Rodríguez (Ferrol)-43 votos.

-Noa Díaz Varela (Santiago)-36 votos.

-Ana Isabel Galego Rodríguez (Ferrol)-34 votos.

-Martín Seco García /Arteixo)-33 votos.

-José Luís Vergara Rey (Cedeira)-28 votos.

-Manuel Santiago Pérez (Ferrol)-19 votos.

-Yago de Ron Mosquera (Coruña)-19 votos

-Teresa Porrit (Ribeira)-16 votos.

-Julio Barros Casal (Ferrol)14 votos.

-Enrique Vázquez Naveira (A Baña)-8 votos.

-Patricia Vilar Martínez (Narón)-7 votos.

De los 94 votos depositados en la urna fueron válidos 93, y uno fue nulo.

Como señalamos una clara victoria de la secretaria local, Beatriz Sestayo, que había apostado claramente por Bruno Díaz, y escasos votos para Manuel Santiago, al que apoyaba Ángel Mato.

ESCRITO DE BRUNO DÍAZ A LOS MILITANTES

Los tres más claros candidatos que presentaron sus propuestas alos militantes mediante un mensaje utilizando las redes sociales fueron Manuel Santiago , Julio Barros y Bruno Díaz.

El candidato más votado se dirigía a los militantes señalando que

«Puede que me conozcas (mismo sin conocerme) y tengas ya formada de mí una opinión propia, en lo político y en lo personal», «resumo brevemente la trayectoria que ayuda a explicar quién soy. Economista de formación (y vocación), dediqué a estudiar tiempo extra (qué Casado se ahorró), entre otras cosas, dos máster (ambos de los de verdad) en Estadística y en Gestión y Políticas Públicas.

Actualmente, y en los últimos años, trabajo como profesor de secundaria, después de hacerlo eventualmente en la universidad, trabajar en la gestión de proyectos europeos, y antes en el asesoramiento empresarial, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.

En los años 90, cuando aún estaba en el Instituto, milité (de forma poca activa, cierto) en las Juventudes Socialistas. Me afilié al PSdeG en 2005, en la Agrupación de Ferrol. Fui miembro de la Comisión Ejecutiva Local entre 2012 y 2017, como Secretario de Economía. Elegido como Concejal en 2015, fui criticado por negociar un acuerdo de gobierno “excesivamente bueno” para el Partido Socialista. Durante cuatro años traté de defender con firmeza (con errores y aciertos) los compromisos que habíamos adquirido, y de mantener a dignidad del Grupo Municipal Socialista, junto con otros/as compañeros/as, en circunstancias muy desfavorables, en un ejercicio de resistencia diría que novelable. Desde octubre de 2017, como Secretario de Economía de su Ejecutiva (y voz de Ferrol en la misma), acompaño a Gonzalo Caballero en el proyecto con el que todos/as confiamos gobernar Galicia en pocas semanas, para que una nueva generación política socialista pueda transformarla durante la próxima década.

Tengo 42 años. Soy extremadamente analítico y racional, supongo que por deformación profesional. Soy extremadamente empecinado y vehemente, supongo que por deformación personal. Y soy extremadamente socialista, supongo que por una deformación congénita que nunca me permitió comprender, ni aceptar, la injusticia derivada de todas las desigualdades no elegidas, que son casi todas.

Soy padre de un niño que cumplirá dos años en junio, que quizás tenga una hermana (o hermano) en el futuro.

Soy, somos, y serán, de familia obrera (las dos palabras). Son, somos, y serán porque tuvimos la suerte de nacer en un país construido por el Partido Socialista, y pertenecer a una patria a la que no una mas bandera que la del Estado de Bienestar.

Por eso escribo esta carta. Para luchar racional y teimudamente por un futuro en Ferrol en la Galicia del futuro, sin desigualdades injustas, para ninguno Iago y ninguna Sara».