Editorial.-«Valientes por tierra y por mar»

«Valientes por tierra y por mar» , ese es el lema de la Infantería de Marina, Cuerpo que este día 27 cumple el 483 aniversario de su fundación. El más antiguo del mundo en permanente transformación que, sin renunciar a sus tradiciones, ha sabido adaptarse a las exigencias del siglo XXI.

Es pues día de felicitaciones y recuerdos para todos y todas, «para los que han servido con honor», para «los que demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron con su esfuerzo la Patria engrandecieron», para los que » fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron, por eso como valientes lucharon, y como héroes murieron«, para los que «por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino» para los que» no quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera».

Y felicitaciones para aquellos que ya han colgado sus uniformes, con el pantalón de doble franja roja (distintivo de Cuerpo de Casa Real y que actualmente sólo la Guardia Real y la Infantería de Marina tienen derecho a usarlo en España). A los que les queda el grato recuerdo de haber servido a España como Infantes de Marina.

Un recuerdo también para «los de ahora«, para los que día a día sirven a la Patria, en especial a los pertenecientes al Tercio del Norte que tienen su base en el antiguo Quartel de Dolores.

Es efectivamente una jornada llena de recuerdos, de victorias y derrotas, de traer a la memoria a los compañeros, a los amigos, a los familiares que han pertenecido o pertenecen al Cuerpo.

Infantes de Marina, del Tercio del Norte, siempre unidos a Ferrol, siempre dispuestos a servir, siempre con el pueblo.

Un Ferrol agradecido les debería dar hoy muestras de gratitud y brindar con la frase «por siempre con vosotros».

Desde Galicia Ártabra, felicidades y gracias por vuestra inestimable labor en el servicio a España y por vuestra colaboración continua con esta parte del territorio de la piel de toro

Desde Ultramar

Pedro Sanz-«Amigo de la Infantería de Marina«