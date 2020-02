Mañá venres comeza o reparto das entradas de balde para a gala 8M no Teatro Jofre

Mañá venres, 28 de febreiro, comeza o reparto das entradas de balde para a XII Gala Institucional do Día Internacional da Muller. Baixo o lema “Por todas, é tempo das mulleres”, terá lugar no Teatro Jofre o día 6 de marzo ás 20 horas. Poden retirarse no despacho de billetes de martes a venres de 11 a 13 horas e de 18 a 20 horas. Sábados, domingos e festivos de función, abrirá pola mañá de 11 a 13 e pola tarde dende dúas horas e media antes do inicio da mesma.

Este ano o galardón do Día da Muller é para a oftalmóloga Lola Álvarez Díaz. A asturiana chegou a Ferrol no ano 1994 como doutora en Medicina pola Universidade de Santiago. Catro anos despois xa era xefa de sección de Oftalmoloxía do CHUF e en 2014 converteuse en xefa do servizo, cargo que ocupa actualmente. Puxo en marcha a primeira unidade multidisciplinar de uveítis de Ferrol e contribuíu á implantación en once centros de saúde da comarca da retinografía, unha proba diagnóstica que explora o fondo do ollo. Tamén impulsou a unidade Dacrois para a detección de problemas nos lacrimais e creou un espazo técnico común de traballo entre os servizos de oftalmoloxía e otorrinolaringoloxía. É membro das sociedades galega, española e francesa de Oftalmoloxía e tamén da Sociedade Española de Ciruxía Oculoplástica e Orbitaria. Na gala representarase o microteatro Isto tráeme recordos dos meus vermes de seda, de Helga Méndez, e actuará a artista galega Guadi Galego.

O día 7 achegarase a celebración á cidadanía co espectáculo de animación Acción na rúa “As Violetas” e a instalación de carpas en seis zonas da cidade: Cruceiro de Canido, centro cívico de Caranza, Praza de Ultramar, Praza Vella, Praza de España e Esteiro. As actuacións terán lugar pola mañá e pola tarde. Ese mesmo día, ás 17 horas, celebrarase o concerto “Por todas, é tempo das mulleres” na Praza de Amboage coa actuación do cuarteto de corda Aquelas e a rondalla Só Elas. Pola tarde, ás 19 horas, comezará no Antigo Hospicio o ciclo de charlas Mulleres e Sociedade coa colaboración da asociación Fuco Buxán. A primeira será sobre Muller e Comunicación. Ao longo dos próximo meses celebraranse tres máis sobre Xustiza Patriarcal, Urbanismo Feminista e Economía e Xénero.

Por último está prevista a inauguración da sala Concepción Arenal na Casa da Muller, na que se colgarán ilustracións de seis mulleres relevantes: Ángeles Alvariño, Ángela Ruíz Robles, Amada García, Hildegard, Antonia Alarcón e Concepción Arenal. Ao longo do presente ano a nova sala acollerá charlas sobre a vida e obra de ditas mulleres. Cristina Prados tamén presentou na comisión de hoxe a proposta de declaración institucional do vindeiro 8 de marzo, que deberá aprobarse no pleno.