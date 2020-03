O pavillón municipal Campo da Serra acollerá esta fin de semana o Campionato galego de tenis de mesa nas categorías benxamín e xuvenil

O pavillón Campo da Serra acollerá esta fin de semana, o sábado e o domingo, o Campionato galego de Tenis de mesa benxamín e xuvenil organizado polo Club Tenis de Mesa Narón en colaboración co Concello. O edil de Deportes, José Oreona, presentou o evento deportivo acompañado por Fernando Montero e Javier Couce, presidente e vogal, respectivamente, do citado club local. A cita reunirá a un centenar de participantes e desenvolverase entre as 9.30 e as 14.30 e pola tarde retomarase de 16.30 a 20.30 horas durante as dúas xornadas, tal e como avanzou Oreona.

Montero explicou que do Club Tenis de Mesa Narón participarán uns 25 xogadores e xogadoras, se ben os restantes procederán de entidades deportivas dos concellos da Coruña, Pontevedra, Santiago, Ourense, Mos, Meaño, Oroso, Vilalba, Cangas do Morrazo, Zas, Fisterra e Gondomar, entre outros. “Este ano organizouse por primeira vez con inscrición libre e tamén unha das novidades é que se retomará a proba de dobres mixtos”, asegurou Montero. O presidente do Club Tenis de Mesa Narón, que agradeceu a colaboración do Concello, subliñou que a desta fin de semana “é unha gran oportunidade para comprobar que o futuro do tenis de mesa está garantido porque goza de bo nivel e sobre todo con xogadoras de gran nivel, con menores de 7 e 8 anos xogando e tamén os da categoría xuvenil”. Así mesmo, destacou a dispoñibilidade do Concello de Narón “que nos últimos catro anos está facendo practicamente a totalidade dos campionatos galegos e é moi gratificante chegar ao Concello cunha proposta e aos dous segundos ter o visto bó para facelo”.

Pola súa parte, Oreona felicitou ao club naronés polo traballo que realiza en xeral coas diferentes categorías e especialmente coa base, e tamén pola tempada que están realizando. O edil animou á veciñanza a acudir a esta cita deportiva na cidade e instou ao club a “dar un paso máis e organizar un campionato de España na cidade, para o que contarán tamén coa colaboración do Concello”.