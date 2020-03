“El ferrolano Pita da Veiga se sitúa en primera fila del panorama histórico” (María Fidalgo Casares)

Hablamos con María Fidalgo Casares, colaboradora de Galicia Ártabra, analista social y crítica de Arte y Literatura. Doctora en Historia por la Universidad de Sevilla, es Académica de la Historia de Andalucía. Tratamos sobre un personaje y su sorprendente “ resurrección”

Desde hace un tiempo, estamos asistiendo a un fenómeno de inusitado interés por olvidados capítulos de la Historia de España.

Los Tercios españoles están viviendo una auténtica “ edad de oro”. Y, Alonso Pita da Veiga, uno de los ferrolanos más destacado de la Historia, está resurgiendo de sus cenizas. Sin embargo, en su ciudad natal todavía nada le recuerda. Y qué mejor que hablar con María Fidalgo Casares, doctora en Historia y muy vinculada a su

figura para que nos cuente los detalles.

UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES DEL MEDIEVO

GA.-Exactamente ¿ Quien fue Pita da Veiga?

MFC.-«Alonso Pita da Veiga (Ferrol aprox 1480) fue uno de los hombres de armas más importantes del medievo gallego y uno de los más antiguos ferrolanos de los que se tiene constancia documental. Luchó en las tropas imperiales de las campañas de Italia y en 1525, en la batalla de Pavía, recuperó el estandarte de Borgoña apresado por los franceses. Fue también uno de los tres españoles (junto a Urbieta y Dávila) que capturaron al rey de Francia, Francisco I, gran rival del Emperador. Pita obtuvo de Carlos I el privilegio de armas a perpetuidad para él y sus descendientes, documento que todavía conserva su familia

Inaugurará una gran saga de medio milenio ininterrumpido de militares destacados en la defensa de España, en especial en la Armada (Armada Invencible, Guerras Portugal, Trafalgar, El Callao, Guerras Cantonales de Cartagena, Cuba, Filipinas… son algunos de los escenarios bélicos en los que han estado presentes sus descendientes directos. Además, durante siglos, tendieron a casarse con nobles de la zona por lo que están muy vinculados a Ferrolterra.

Tengo que matizar que no soy experta en Pita da Veiga, hay uno de sus descendientes que es un auténtico especialista, Gabriel Pita da Veiga que se ha pasado años trabajando en los archivos. Mi cometido ha sido la divulgación, sobre todo en lo ligado a Ferrer-Dalmau».

GA.-¿ Donde se puede percibir este auge?

MFG.-«Desde hace un tiempo, el nombre de Pita da Veiga es recurrente en las páginas históricas de las redes sociales. En las páginas virtuales de Historia, cada vez más numerosas, se exhibe la imagen del caballero gallego que hasta hace muy poco, solo los más eruditos en la materia reconocían. Hoy, comienza a recuperar su importancia

y ya es hora de que Ferrol le de un reconocimiento digno».

GA.-¿ Que ha sido el detonante de este fenómeno?

MFC.-«Creo que el detonante sin lugar a dudas ha sido el lienzo de Augusto Ferrer Dalmau, uno de los pintores de historia militar más prestigiosos del mundo y el primero de nuestro país.

El llamado “el pintor de batallas” lo eligió como protagonista de una escena de la batalla de Pavía. En el lienzo, el caballero aparece introspectivo después de la contienda junto a sus escuderos, uno de ellos, cuenta la leyenda, oriundo de Barallobre. Es un cuadro un poco apocalíptico.. Informe Semanal, el programa de televisión informativo veterano de la televisión española, dedicó un espacio a Ferrer-Dalmau que tomaba como referencia el cuadro de “ Pita da Veiga en Pavía” que iniciaba y cerraba el programa».

REIVINDICAR LA FIGURA DE PITA DA VEIGA

GA.-Cuentan que has tenido mucho que ver en la reivindicación de su figura

MFC.-«Bueno, ya me conocéis que soy muy persistente en las cosas que hago. La verdad es que aproveché mi relación con Ferrer Dalmau para “ inducirle” a que lo pintase, pero él tenía claro su importancia y sobre todo la de la impresionante batalla que fue Pavía. Fue un proceso curioso en el que trabajamos coordinándonos con uno de sus descendientes Ramón Pita da Veiga y David Nievas, el asesor histórico de Augusto. Desde luego mi participación en la gestación de la obra ha sido de las cosas de las que más orgullosa estoy, porque cuando ninguno de nosotros estemos aquí, la iconografía permanecerá. Ferrol le debe un homenaje, pero por desgracia en esta ciudad no se reconoce a la gente como debería. Que los colegios lleven nombres de playas o de barrios me parece sonrojante» .

GA.-Hace poco publicaste un artículo sobre una miniatura Miniatura militar

MFC.-«Si, Si, una miniatura preciosa. que ha sido un éxito. La empresa Kronprinz Toy Soldiers, prestigiosa productora de miniaturas militares, abarca diferentes capítulos de la historia europea, lo eligió para su colección. La figura está hecha a escala 1/30 o 60 mm, y completa una gran serie sobre la batalla de Pavía inspirada en los cuadros del maestro Augusto Ferrer-Dalmau».

GA.-¿ Por qué no se presentó el lienzo en Ferrol?

MFC.-«No, en Ferrol, con el ayuntamiento que teníamos entonces parece que estas cosas no le interesaban nada. El lienzo fue presentado en la Casa de Galicia en Madrid. Allí sí se repasó la intervención de Alonso y el gran compromiso de la familia con los intereses de España. Asistieron máximas autoridades militares y algunos de los descendientes del personaje. Junto a Ferrer-Dalmau, comparecieron el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el lucense Francisco Varela, el Almirante Pita da Veiga, descendiente del héroe, Antonio Blanco Núñez, José Antonio Piñón,

Paco Usero y yo misma».

GA.-¿Pita da Veiga tuvo un espacio en el nuevo libro que se publicó en Navidad?

MFC.-«Por supuesto, en Imperio se da valor a la gesta del personaje y se reproduce su imagen en tamaño preferente con respecto al resto de los lienzos. Esto es algo que también hicimos con la monografía de Augusto Ferrer- Dalmau, que publicamos en

2017 y en Bocetos para la Historia de 2018. Ambos se han reeditado cuatro veces.. esperemos que Imperio vaya igual de bien.

Pero claro, publicar obras de este artista es un valor seguro, por lo que el éxito no nos ha sorprendido».

GA.-Y ahora también un Comic. ¿Cuál ha sido tu intervención?

MFC.-«Se llama Pavía 1525 de la Editorial Cascaborra y es un comic de reciente aparición que narra la intervención de Pita da Veiga en la batalla de Pavía. El comic es un soporte muy atractivo con un contenido sobre la batalla de rigor histórico, entretenido y didáctico.

Incluye un anexo extra de David Nievas, asesor histórico de Augusto Ferrer Dalmau que ha supervisado todos los detalles. Yo no he tenido nada que ver con este comic, aunque me hubiera gustado. Sí participé en otros comics de esta editorial, Cascaborra.

Hice en prólogo sobre su ejemplar de Numancia y en breve haré un anexo documental sobre una futura edición de la Guerra de Cuba«

EL 500 ANIVERSARIO DE PAVÍA

GA.-¿Ferrer -Dalmau hará algo más relativo a nuestro héroe?

MFC.–«Bueno, 2025 será el 500 aniversario de la batalla de Pavía. Esperamos que para entonces el pintor Augusto Ferrer Dalmau haya cerrado su trilogía ejecutando un gran lienzo que capte el prendimiento del Rey francés por Pita da Veiga, Urbieta y Davila.

Aunque tiene una larga lista de espera de cuadros por pintar, yo estaré erre que erre en ello.

La obra del Prendimiento sería muy interesante porque se convertiría en la imagen iconográfica del aniversario, al igual que su reciente cuadro de la circunnavegación de Elcano lo ha sido de todas las efemérides a nivel europeo. Además tendría dimensión internacional, dadas sus vinculaciones europeístas ya que participaron las principales casas nobiliarias de su tiempo».

GA.-Eres una trabajadora infatigable ¿ Algún proyecto al respecto?

MFG.–«Pues sí.. precisamente la Revista Cátedra de Pontedeume incluye un extensísimo artículo mío sobre el periplo iconográfico de Pita da Veiga que dado el interés por el

personaje, supongo que tendrá repercusión. Podría haberlo publicado en otra revista histórica, militar o artística más especializada, pero Pontedeume siempre reconoció a Pita da Veiga como uno de los suyos. Allí fundó su familia, testó y murió… por eso

pensé que era donde debía publicarlo, sumado al hecho personal que era en Pontedeume donde de niña oí su historia de boca de mi padre Manuel Luis Fidalgo y me ha parecido una carambola del destino que años después yo estuviera involucrada en la creación de su iconografía definitiva».

GA.-Vives en Sevilla pero siempre tienes a Ferrol en tu punto de mira ¿ Algún proyecto? Siempre nos sorprendes…

MFC.-«Pues mira tengo varios trabajos en ciernes relacionadas con ferrolanos.. terminé un prólogo para la nueva novela de Hector Castro “ Días de Infierno y gloria”, el autor de la trilogía “ El Siglo del Acero. También una reseña biblográfica para la revista Zenda sobre una obra editada por Lucas Molina de los rusos blancos que participaron en la Guerra Civil. En Galicia aprovechando las Navidades

dediqué conferencias sobre Álvarez de Sotomayor. Los tres ferrolanos.

Y con relación a Pita da Veiga, visto lo visto.. ahora, la historia le ha dado su sitio y Ferrol tendrá que hacer justicia».